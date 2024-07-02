02 июля 2024, 23:24

Кардиолог назвал повлиявшую на сердце Пугачевой болезнь

РИА «Новости»
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Сахарный диабет мог спровоцировать проблемы с сердцем у певицы Аллы Пугачевой. Таким предположением в беседе с News.ru поделился врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Специалист напомнил, что при этом заболевании повреждаются стенки сосудов. Также диабет может повлиять на нарушение микроциркуляции в сердце, почках и других органах.

«Сахарный диабет является триггерной точкой, в основе которой лежит повреждение сосудистой стенки. И из-за этих повреждений формируется бляшка», - объяснил Кондрахин.

Комментируя ухудшение здоровья Пугачевой на Кипре, врач отметил, что жара негативно влияет на состояние людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому знойная погода является дополнительной физической нагрузкой для таких людей.

Ранее источник из окружения Пугачевой рассказал, что на Кипре она практически не выходит из дома. Он пояснил, что Примадонна тяжело переносит жару из-за больного сердца.

Болезни Кипр Врачи Алла Пугачева Диабет
03 июля 2024, 00:24
«Так тупо сейчас умереть». Пересильд рассказала о страхе погибнуть в космосе
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» задумалась о смерти, когда их корабль не смог с первого раза состыковаться с Международной космической станцией из-за отказа автоматики. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу на национальной кинематографической премии «Ника».

По словам заслуженной артистки РФ, получившей на кинопремии награду за «Лучшую женскую роль» в фильме «Вызов», такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты эта опасность была настоящей.

Пересильд вспомнила, как космонавт Антон Шкаплер, который был их командиром, пытался связаться с Центром управления полетами. Она услышала, как тембр его голоса изменился, когда он несколько раз повторил фразу: «ЦУП отдать приказ на ручную стыковку».

По словам актрисы, тогда она подумала, что может и не вернуться домой. При этом беспокоилась, что это будет нелепая смерть, как это неудивительно. Она подумала, что ей и режиссеру картины Климу Шипенко всего 37 лет, они талантливы, профессионалы в своем деле и могли бы столько всего хорошего еще снять.

«Так тупо сейчас умереть, мы даже еще ничего не сняли», - вспомнила она.

Ранее Пересиль рассказала о «диком интересе» к фильму к Китае , отметив, что на премьеру «Вызова» пришли даже ученые и люди, имеющие непосредственное отношение к космосу.

Смертность Фильмы Космос Актеры Юлия Пересильд
02 июля 2024, 22:16
Орбакайте вспомнила слова Пугачевой на сцене в Израиле
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте исполнила на своем концерте в Израиле одну из композиций Аллы Пугачевой. Также она обратилась к ней со словами поддержки, сообщил «Московский комсомолец».

«Я хочу, чтобы вся злоба людская ушла только в ритмы музыки, а нам с вами осталось только мирное небо над головой и счастливые, здоровые дети», - процитировала Орбакайте свою мать.

При этом она добавила, что эта фраза звучала совсем по другому поводу и Пугачева произнесла ее давно.

Также артистка заявила, что хочет, чтобы «мама нас услышала». В этот момент на большом экране показывали архивные видеоролики с Пугачевой. Некоторые зрители подпевали исполнительнице.

В комментариях под видео в соцсетях пользователи обратили внимание, что Орбакайте выступала в Израиле перед полупустым залом. Некоторые подчеркнули, что после «Крокус Сити Холла» с его шеститысячной вместимостью певице пришлось перейти на маленькие ДК.

Певица анонсировала тур по Израилю «The best» еще в мае. Она посетит четыре города, включая Тель-Авив.

Израиль Концерты Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
02 июля 2024, 19:22
«Соскуфиться или сломать систему». Тимати объяснил уход со сцены
Global Look Press
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Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, объяснил, почему решил покинуть сцену семь лет назад. На своей странице в социальной сети Instagram* он сообщил, что хотел больше времени посвящать своей дочери Алисе и пересмотрел жизненные приоритеты.

Он отметил, что с последнего тура в 2017 году не выступал практически нигде, кроме частных мероприятий. Музыкант назвал свое решение осознанным и взвешенным и объяснил причины.

«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», - поделился артист.

В качестве второго аспект Тимати отметил наступающий рубеж кризиса среднего возраста. По его мнению, за 25 лет в индустрии он достиг всех возможных вершин внутри страны и даже за ее пределами.

«Нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться - как пояснил мне [певец Егор] Крид), либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», - написал музыкант.

Он отметил, что во время карантина пересмотрел свои приоритеты и стал больше времени уделять семье, бизнесу и хобби. По словам рэпера, ему сейчас не важно будут ли входить его треки в чарты. Музыкант поблагодарил слушателей веру и пройденный вместе путь.

«Вы до сих пор знаете наизусть многие песни и связанные с ними истории. Это очень приятно и круто. Иногда, выходя на сцену, я чувствую, как мне всего этого не хватало, и я как будто бы вернулся, никуда не уходив», - заключил артист.

Ранее новый владелец «Блэк Стар Фудс» Йоханн Рафаэль Совада подал иск против Тимати на семь миллионов рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Рэпер Тимати Семья Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
02 июля 2024, 18:44
Исполнительница хита «Солнышко» вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США
Global Look Press
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Бывшая участница группы Demo Александра Зверева вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США. Певица, известная благодаря хиту «Солнышко», приехала на Родину на заработки, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, у 43-летней артистки не задалось ведение курсов для беременных в США, поэтому она решила вернуться в Россию и начать проводить энергопрактики. На ее однодневный ретрит в Подмосковье можно попасть за 35 тысяч рублей, где удастся получить автограф звезды и приобрести ее книгу.

Сама Зверева заявила, что за десять лет в США деградировала из-за отсутствия качественного общения. Кроме того, выяснилось, что у певицы есть долг перед российской налоговой в 62 тысячи рублей.

У Зверевой четверо детей от трех браков. В США она работала в качестве женщины, поддерживающей рожающих на дому, а также вела курсы для будущих мам.

Ранее певца Алексея Воробьева затравили из-за переезда в США. В 2011 году он подписал контракт с двукратным обладателем Grammy, американским продюсером RedOne.

Долги США Россия Шоу-бизнес

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