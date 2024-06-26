Каневский объяснил, почему снялся в комедии Гайдая полуобнаженным

Каневский исполнил роль контрабандиста в комедии режиссера Леонида Гайдая. По его словам, подготовленный костюм ему не подошел, а гримеры так и не смогли найти ничего подходящего.

«Выхожу голый по пояс на площадку. Я тогда занимался спортом, ходил в тренажерку. Гайдай мне: „Стоп, стоп. А этот костюмчик тебе кто справил?“ <…> Вот так и утвердил меня полуобнаженным, в таком виде и вошел в фильм», - признался Каневский.

Он также назвал Гайдая классиком кино, так как его картины продолжают смотреть спустя десятилетия.

Ранее стало известно, что телеканал ТНТ снимет новогодний ремейк «Бриллиантовой руки». В проекте примут участие множество знаменитостей.