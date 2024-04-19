Канье Уэста заподозрили в избиении обидчика жены

По словам представителя артиста, жена Уэста столкнулась с неприемлемым поведением со стороны постороннего мужчины. Увидев происходящее, музыкант ударил обидчика Цензори в лицо.

«Это было больше, чем просто нежелательное внимание. Он проник руками под ее платье и осуществил физический контакт с ее телом, захватил ее за талию, повернул к себе и отправил воздушные поцелуи», - рассказали приближенные рэпера.

Вечером 16 апреля мужчина обратился за помощью в полицию и заявил о полученных травмах.

Супруги известны своим вызывающим поведением, а Цензори - откровенными нарядами. Недавно модель оделась в прозрачое платье-презерватив , а до этого пошла в ресторан в одном лифчике и колготках.