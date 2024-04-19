19 апреля 2024, 10:49

Канье Уэста заподозрили в избиении обидчика жены

Global Look Press
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Рэпера Канье Уэста заподозрили в избиении мужчины, который якобы домогался его жены Бьянки Цензори. Об этом сообщил портал TMZ.

По словам представителя артиста, жена Уэста столкнулась с неприемлемым поведением со стороны постороннего мужчины. Увидев происходящее, музыкант ударил обидчика Цензори в лицо.

«Это было больше, чем просто нежелательное внимание. Он проник руками под ее платье и осуществил физический контакт с ее телом, захватил ее за талию, повернул к себе и отправил воздушные поцелуи», - рассказали приближенные рэпера.

Вечером 16 апреля мужчина обратился за помощью в полицию и заявил о полученных травмах.

Супруги известны своим вызывающим поведением, а Цензори - откровенными нарядами. Недавно модель оделась в прозрачое платье-презерватив , а до этого пошла в ресторан в одном лифчике и колготках.

США Избиения Канье Уэст
19 апреля 2024, 11:57
Нагиев возобновил работу в кино
РИА «Новости»
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Актер Дмитрий Нагиев после перерыва в работе приступил к съемкам в кино. Его заметили съемочной на площадке в Сочи, сообщил Telegram-канал «Звездач».

Ранее гендиректор телеканала МУЗ-ТВ Захар Бабин рассказал о возможном появлении шоумена Дмитрия Нагиева на экранах в качестве ведущего «Премии МУЗ-ТВ 2024». Поклонники смогут увидеть актера летом этого года.

В Сеть также выложили первый трейлер комедии «Новый год в Березовке» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Зрителей ждет множество комичных ситуаций в картине. Премьера ленты состоится состоится 14 ноября.

По данным издания, после творческой паузы Нагиев вернулся к работе.

Актера видели на съемках фильма в Сочи вместе с Надеждой Сысоевой, Олегом Тактаровым и Софьей Каштановой.

Кино Сочи Актеры
19 апреля 2024, 11:49
Бузова сравнила Тарасова с животными
РИА «Новости»
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Ведущая Ольга Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с диким животным. Она сказала об этом на съемках шоу «Это нормально? » на канале ТНТ.

Ведущая Ольга Бузова сравнила бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, с диким животным. Она сказала об этом на съемках шоу « Это нормально? » на канале ТНТ.

Когда в шоу подняли тему домашних питомцев, Бузова заявила, что после Тарасова готова завести кого угодно.

«Мне уже никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста», - сообщила она.

В ходе шоу также зашел разговор о зоопсихологах. Тогда телеведущая снова упомянула о том, что эти специалисты могут быть полезны для некоторых мужчин.

Бузова и Тарасов были женаты с 2012 по 2016 годы. После их развода футболист вступил в брак с моделью Анастасией Костенко. У пары родилось четверо детей, последний из них - 15 февраля. Эта новость сильно пошатнула равновесие экс-супруги спортсмена.

Ольга Бузова Спортсмены Брак Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 11:26
Группа «Тату» получила 20 миллионов рублей за 15-минутное выступление
РИА «Новости»
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Российская поп-группа «Тату» в сентябре 2022 года выступила в Минске и получила за 15-минутный концерт 20 миллионов рублей. Об этом сообщил музыкальный продюсер Евгений Бабичев в интервью для NEWS.ru.

Дуэт появился на сцене Минска после девятилетнего перерыва, исполнив три своих знаковых композиции: «All The Things She Said», «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят». За это, по информации Бабичева, они получили едва ли не самый высокий гонорар в истории российского шоу-бизнеса.

«Меня поразила недавняя история, когда в результате искусственного воссоединения группы „Тату“ участницы получили за 15-минутное выступление в Минске порядка 10 миллионов рублей каждая. Не знаю, является ли этот гонорар самым большим за всю историю российского шоу-бизнеса, но сумма за исполнение всего нескольких песен весьма солидная», - заявил Бабичев.

При этом солистки Юлия Волкова и Лена Катина заявили, что это выступление следует воспринимать как единичное событие, а не как полноценное воссоединение группы.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает на корпоративах певица Глюкоза. Сумма исчисляется десятками тысяч евро.

Концерты Шоу-бизнес
19 апреля 2024, 05:11
«Судить несложно». Сергей Соседов вернется на экраны в новом шоу
РИА «Новости»
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Музыкальный критик Сергей Соседов вернется на телеканал НТВ в качестве судьи на новое шоу «ВИА Суперстар!». Об этом сообщило издание Starhit.

В публикации сказано, что вместе с ним на кресле судей будут сидеть вокалисты Наташа Королева и Стас Пьеха, а также телеведущая Лера Кудрявцева. В проекте примут участие звездные коллективы, популярность которых пришлась на 80-е и 90-е годы.

«Группы судить несложно, как и солистов, если вы умеете судить и знаете, что конкретно судите», - заявил Сергей Соседов.

Не обошлось без комментариев Леры Кудрявцевой. Она вспомнила, что поклонники считают ее строгим членом жюри. Сама телеведущая назвала свои оценки участников шоу очень справедливыми.

Что касается Соседова, он выражает свое мнение не только в кресле судьи на телепрограммах. Ранее мужчина высказался о певице Алле Пугачевой. По его словам, звезда вряд ли проедет с гастрольным туром в Европе. Вокалистка давно не поет , ее карьера давно закончилась. Последний концерт исполнительницы прошел в 2019 году, и то под фонограмму.

Мужчины Лера Кудрявцева

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