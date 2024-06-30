Канье Уэст засветился возле отеля в Москве

Первой о приезде рэпера Канье Уэста в Москву сообщила продюсер Яна Рудковская. Она выразила надежду, что шоу певца все-таки состоится. До этого представители «Лужников» отрицали всю информацию о концерте Уэста на их площадке.

«Кажется, мы и увидели: вчера ночью в редакцию прислали видео из центра Москвы - возле отеля „Националь“ запечатлели мужчину, уж очень похожего на Канье Уэста», - написали авторы заметки.

На кадрах видно, как похожий на артиста человек выходит из черной машины. На нем надета белая толстовка и такого же цвета штаны. На голове мужчины - бандана с черно-белым узором.