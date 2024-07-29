Канье Уэст запросил пять миллионов долларов за выступление в Москве

По информации издания, музыкант согласился выступить, но пока еще не подписал договор. Его концерт находится под вопросом, так как площадку до сих пор не согласовали.

Журналисты отметили, что рэперу больше понравилась «ВТБ Арена», в то время как организаторы хотели бы провести мероприятие в «Лужниках», так как туда можно продать больше билетов. Выступление запланировали на 7 сентября.

Издание подчеркнуло, что для уточнения деталей осталось около двух недель. Иначе организаторы не успеют согласовать все вопросы с чиновниками и силовиками, и концерт придется переносить или отменять.

Ранее Канье Уэста обвинили в русофобии и клевете на российскую армию. Активисты «Сорок Сороков» призвали закрыть границу для рэпера из-за песни из последнего альбома.