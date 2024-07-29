29 июля 2024, 17:04

Канье Уэст запросил пять миллионов долларов за выступление в Москве

Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст попросил за выступление в Москве пять миллионов долларов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, музыкант согласился выступить, но пока еще не подписал договор. Его концерт находится под вопросом, так как площадку до сих пор не согласовали.

Журналисты отметили, что рэперу больше понравилась «ВТБ Арена», в то время как организаторы хотели бы провести мероприятие в «Лужниках», так как туда можно продать больше билетов. Выступление запланировали на 7 сентября.

Издание подчеркнуло, что для уточнения деталей осталось около двух недель. Иначе организаторы не успеют согласовать все вопросы с чиновниками и силовиками, и концерт придется переносить или отменять.

Ранее Канье Уэста обвинили в русофобии и клевете на российскую армию. Активисты «Сорок Сороков» призвали закрыть границу для рэпера из-за песни из последнего альбома.

Концерты Песни Музыка Канье Уэст Москва
29 июля 2024, 16:34
«Прошу вас одуматься». Тимати вмешался в конфликт вокруг Wildberries и Бакальчук
Global Look Press
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Рэпер Тимати вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым назвал ситуацию вокруг маркетплейса Wildberries рейдерским захватом. На своей странице в социальной сети Instagram* он потребовал вернуть соосновательницу компании Татьяну Бакальчук в семью.

Тимати записал видео вместе с супругом предпринимательницы Владиславом Бакальчуком. По словам артиста, люди влезли в чужую семью и под видом романа и развода пытаются переоформить часть активов на подконтрольную фирму.

«Я полностью поддерживаю Владислава, а также хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я очень рекомендую вам одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью. Надеюсь, вы поступите благоразумно» - заявил рэпер.

Ранее Бакальчук заявила, что предупреждала мужа о слиянии маркетплейса с компанией Russ, и опровергла сообщения о рейдерском захвате. Она также объявила о разводе с супругом.

Рэпер Тимати Семья Громкие разводы Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
29 июля 2024, 14:48
Григорий Лепс выложил фото с 18-летней невестой на отдыхе
РИА «Новости»
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Певец Григорий Лепс сфотографировался вместе со своей 18-летней невестой Авророй Кибой во время отдыха в Турции. Он опубликовал снимок на своей странице в социальной сети Instagram*.

Пара сфотографировалась за столом. На снимке Лепс в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается. Его спутница выбрала для фото черное платье.

«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем!» - написал под снимком певец.

Ранее Лепс отказался спеть одну из своих самых популярных песен «Рюмка водки» во время фестиваля «Славянский базар». Зрителя, который попросил его об этом, он предупредил о вреде алкоголизма.

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Фото Отдых Турция Instagram Григорий Лепс
29 июля 2024, 13:53
Певица Анна Плетнева установила рекорд России
РИА «Новости»
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В музее-заповеднике «Коломенское» в Москве 27 июля прошла самая массовая сайкл-тренировка в России. Ее провела певица Анна Плетнева. Запись об этом появилась в Книге рекордов страны.

«Изюминкой фестиваля фитнеса и здорового образа жизни стал рекорд России по самой массовой сайкл-тренировке вместе с солисткой группы „Винтаж“ Анной Плетневой. В установлении рекорда приняли участие 102 человека», - сообщили в организации.

Артистка пришла на тренировку в спортивном топе и шортах, а на ноги надела туфли с каблуком. Она не только крутила педали вместе со зрителями, но и на протяжении 30 минут исполняла свои хиты вживую.

Ранее Плетнева рассказала, что чуть не умерла на сцене из-за конфетти. Фольгированная фигурка в виде сердца залетела ей прямо в дыхательные пути.

Рекорды Россия Музыка Фестивали Москва
29 июля 2024, 13:21
Глюкоза выкупила права на псевдоним за 600 тысяч долларов
Global Look Press
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Певица Глюкоза (Наталья Ионова) рассказала, что в 2007 году заплатила продюсеру Максиму Фадееву за права на свой псевдоним и более 20 песен 600 тысяч долларов. Ее слова передала журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Артистка уточнила, что спустя год после подписания договора с продюсером в России изменилось законодательство по авторским правам. Оно касалось смежных прав на исполнение в эфире. Несмотря на это, Глюкоза без проблем появлялась на телевидении с песнями до начала 2023 года.

«За все эти права мы с мужем заплатили тогда Фадееву 600 тысяч долларов», - отметила певица.

По словам артистки, Фадеев развернул против нее целую кампанию. Он начал пользоваться коллизией нового закона и договора, блокируя выступления певицы на телевидении. Представитель продюсера потребовал четверть от доходов, а взамен пообещал не создавать проблем с правами, добавила Ионова.

Тем не менее Глюкоза выразила благодарность Фадееву за совместную работу. Она попросила его остановиться в своей борьбе и сконцентрироваться на новых хитах и проектах.

Ранее Ионова выступила на концерте в Красноярске в неадекватном состоянии. Писатель Платон Беседин назвал ее поведение диким и омерзительным.

Законы Ксения Собчак Доходы Концерты Песни Музыка Максим Фадеев Телевидение Певица Глюкоза

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