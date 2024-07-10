10 июля 2024, 12:22

Канье Уэст захотел уйти со сцены

Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст решил закончить творческую деятельность. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после опубликованного в соцсетях исполнителем Rich The Kid поста.

Рэпер разместил в своем аккаунте скриншот переписки с пользователем под именем «Йе».

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, что еще делать», - написал, предположительно, Уэст.

Rich The Kid ответил коллеге, что еще не пришло время ему уходить на пенсию.

Переписка двух музыкантов быстро распространилась по Сети. Тогда Rich The Kid решил удалить этот пост. Сам Уэст пока официально не высказывался по поводу своего желания покинуть сцену.

Фанаты предположили, что переписка рэперов - пиар перед выходом нового альбома Уэста.

Недавно Канье приезжал в Москву на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому. Музыкант запланировал осенью вернуться в столицу России с концертом.

Концерты Канье Уэст Шоу-бизнес
10 июля 2024, 10:50
Осуждавший СВО Меладзе резко изменил позицию
Global Look Press
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Певец Валерий Меладзе, проживающий в Испании, решил отказаться от своих слов в поддержку Украины и вернуться в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист недавно навещал родных в Москве и улаживал рабочие вопросы. Также он побывал в грузинском ресторане на Рублевке.

Источник из окружения Меладзе уточнил журналистам, что певец поделился с близкими планами на будущее. В частности, артист заявил, что намерен вернуться в Россию.

Осуждавший СВО Меладзе объяснил родне, что не поддерживал Украину, а фраза «героям слава», которую он произнес во время концерта в Дубае - дело рук провокаторов.

В июне у Меладзе появился первый внук. Дочь артиста Софико родила мальчика в подмосковной клинике.

Концерты Россия Валерий Меладзе Шоу-бизнес
10 июля 2024, 01:46
Абрамов не захотел отдавать Алсу «разводные» миллиарды деньгами из-за ее нового возлюбленного
РИА «Новости»
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Алсу хочет получить супруга Яна Абрамова «разводные» миллиарды деньгами, а не имуществом, поэтому не согласилась на его предложение о разделе. Такое мнение высказал источник kp.ru в светской тусовке.

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна „разводные“ миллиарды деньгами, а не имуществом и активами. Ян же хочет, чтобы деньги потом достались именно детям, а не какому-то новому возлюбленному Алсу», - привело издание слова источника.

По его информации, у певицы уже есть новая любовь, так как супруги уже давно не живут вместе. А шумиха вокруг развода нужна Алсу для пиара ее новой песни о разбитом сердце, которая знаменует ее возвращение на сцену. Для этого нужны деньги, а имущество и активы супругов могут быть больше, чем заявленные Абрамовым 2,5 миллиарда рублей, считает источник издания.

«Думаю, надо вложить порядка 200 миллионов рублей, чтобы поставить новое шоу, нанять команду, музыкантов. <…> Для возвращения на сцену нужен репертуар. <…> На новый репертуар нужны миллионы», - заявил промоутер Евгений Морозов.

Эксперт уверен, что в случае Алсу все вложения быстро «отобьются».

Алсу уже выставила на продажу пятикомнатную квартиру, расположенную в доме на Никитском бульваре. Певица планирует выручить за недвижимость 299 миллионов рублей.

Алсу Песни Недвижимость Деньги Квартиры
09 июля 2024, 18:56
«Организм не реагирует». Кологривый раскрыл детали постельной сцены с Самбурской
РИА «Новости»
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Актер Никита Кологривый заявил, что не испытывал сексуальное напряжение во время съемок эротических сцен с коллегой Настасьей Самбурской. Подробности съемок он рассказал на шоу рэпера Басты «Вопрос Ребром» на YouTube-канале.

«В этот момент ты вообще не реагируешь никоим образом сексуально. У тебя организм не реагирует ни на что, потому что вокруг тебя куча народа, тебе режиссер говорит: „Не гладь ее там, руку выше!“», - поделился Кологривый.

По его словам, он больше думал о сцене и о том, как это выглядит на камеру. Актер отметил, что во время постельных сцен пытается добиться достоверности.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе. Из-за выходки актеру пришлось провести за решеткой семь суток. За это время, по его словам, он переосмыслил свое поведение.

Кино Режиссер Актеры Настасья Самбурская Шоу-бизнес Никита Кологривый
09 июля 2024, 17:38
«Никогда не буду ни с одним мужчиной». Бритни Спирс рассталась с бойфрендом-уголовником
РИА «Новости»
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Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разорвала отношения с трижды судимым судимым домработником Полом Ричардом Солизом. Такое предположение сделали журналисты Daily Mail после череды постов артистки в соцсетях.

Спирс опубликовала видеоролик с танцами и заявила, что она «чертовски одинокая».

В одной из своих публикаций певица написала, что ее отношения дикие, но ее сердце золото. Вскоре она разместила более провокационный текст, но после удалила его.

«Я чертовски одинока!!! Я никогда не буду с другим мужчиной, пока живу!!!» - объявила она.

Спирс начала встречаться с домработником после громкого развода с манекенщиком Сэмом Асгари. Позже артистка обвинила Солиза в сотрудничестве со СМИ за деньги. Она уверена, что избранник передавал журналистам компрометирующий контент за вознаграждение.

Недавно ссора Спирс и ее избранника закончилась дракой в отеле. Однако сама певица опровергла эту информацию, обвинив свою мать в распространении слухов.

Отношения Бритни Спирс Шоу-бизнес

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