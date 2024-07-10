Канье Уэст захотел уйти со сцены

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Рэпер разместил в своем аккаунте скриншот переписки с пользователем под именем «Йе».

«Я ухожу из профессиональной музыки. Не знаю, что еще делать», - написал, предположительно, Уэст.

Rich The Kid ответил коллеге, что еще не пришло время ему уходить на пенсию.

Переписка двух музыкантов быстро распространилась по Сети. Тогда Rich The Kid решил удалить этот пост. Сам Уэст пока официально не высказывался по поводу своего желания покинуть сцену.

Фанаты предположили, что переписка рэперов - пиар перед выходом нового альбома Уэста.

Недавно Канье приезжал в Москву на день рождения к дизайнеру Гоше Рубчинскому. Музыкант запланировал осенью вернуться в столицу России с концертом.