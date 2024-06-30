30 июня 2024, 11:32

«Канье Уэст уже в Москве». Рудковская — о визита рэпера в столицу

Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст прилетел в Москву. Об этом заявила продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале.

«Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках!» - написала она.

Рудковская предположила, что билеты на концерт Уэста разлетятся, как горячие пирожки.

«Мои ставки, если оно будет, то 80 тысяч sold out за три дня. Ну ладно… Неделю максимум! Мегакрутой он, конечно! Что тут вообще говорить», - заключила она.

Ранее представители «Лужников» опровергли информацию о выступлении рэпера Канье Уэста в Москве. Они назвали эти сведения «фейком». При этом мошенники на фейковом сайте устроили распродажу билетов на шоу артиста. Позже ресурс стал недоступен.

Концерты Канье Уэст Москва
30 июня 2024, 11:02
Деревянко станет любовником героини Гузеевой в новом сериале
Global Look Press
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Заслуженная артистка России Лариса Гузеева и актер Павел Деревянко исполнят роли любовников в новом сериале «Три сестры». Проект имеет отсылку к одноименной пьесе писателя Антона Павловича Чехова, сообщили журналисты kino.mail.ru.

По данным издания, сюжет сериала разворачивается вокруг трех сестер - Иры, Ольги и Маши.

Они планируют покорить Москву после переезда из Нижнего Новгорода. Девушки рассчитывают, что в этом поможет их состоятельная мать Татьяна, которая владеет ювелирным бизнесом. Однако женщина закрутила в отпуске роман с молодым любовником. Теперь Татьяна займется устройством своей личной жизни, оставив дочерей без материальной поддержки.

Гузеева в социальной сети Instagram* рассказала, что довольна работой в новом сериале.

«Удивительное дело: мне везет на хороших людей. Я всегда восхищалась талантом Павла Деревянко, но он еще и отличный парень», - написала она.

Ранее сваха Роза Сябитова рассказала, что актриса Лариса Гузеева перед съемками программы «Давай поженимся!» призывала коллег не дружить вне работы. По словам телеведущей, так и получилось - по окончании шоу все забыли друг друга.

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Сериалы Кино Актеры
30 июня 2024, 09:47
Ляйсан Утяшева получила от дочери на день рождения «самый большой сквиш в мире»
Global Look Press
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Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева получила подарок от дочери в день своего 39-летия. Спортсменка показала его поклонникам в социальной сети Instagram*.

На опубликованном Утяшевой видео видно, что торжество прошло в домашней обстановке с семьей.

«Праздник дома - это лучшее, что можно придумать!» - написала именинница.

На кадрах девятилетняя дочь комика Павла Воли и гимнастки вручала маме презент. Девочка своими руками сделала поделку в морской тематике. Родители сразу же назвали ее «самым лучшим подарком» и «самым большим сквишем в мире».

Дочь также для всей семьи сыграла на рояле. Затем к поздравлением подключился старший сын именинницы, спев с сестрой Happy Birthday.

Комик Павел Воля посвятил супруге Ляйсан Утяшевой трогательный пост в день ее рождения. Артист назвал возлюбленную доброй и самой красивой женщиной на Земле.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Шоу-бизнес Павел Воля
30 июня 2024, 09:21
«Позвонила украдкой». Бондарчук рассказала, что помирилась с сыном благодаря его девушке
Global Look Press
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Модель, телеведущая и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана несколько лет не общалась с сыном Сергеем. В своем шоу на YouTube она рассказала, что наладить отношения с наследником помогла его избранница — Валерия Станкевич.

Модель, телеведущая и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука Светлана несколько лет не общалась с сыном Сергеем. В своем шоу на YouTube она рассказала, что наладить отношения с наследником помогла его избранница - Валерия Станкевич.

«Мы с ней не были знакомы, но у нее настолько большое сердце, что она мне позвонила украдкой от тебя и сказала: „Светлана, вы знаете, мы с вами не знакомы, но мое сердце разрывается, мне кажется, что ни вам, ни Сергею нехорошо от того, что вы не видитесь“», - уточнила Бондарчук.

Она отметила, что Валерия захотела, чтобы мать и сын встретились. О причинах конфликта с сыном телеведущая умолчала, но призналась, что сожалеет о том непростом периоде.

Сергей выразил благодарность избраннице за свое воссоединение с матерью. Он пояснил, что они с Валерией вместе уже четыре года, у них хорошие отношения.

Валерия Станкевич - создатель российского бренда fashion-бренда Borne Bourgeois. Бондарчук надела вещи на съемку интервью с сыном из их коллекции.

Ранее телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд иск на экс-мужа , продюсера и режиссера Федора Бондарчука. Супруги будут делить совместно нажитое имущество.

Модели Семья Отношения Шоу-бизнес
30 июня 2024, 09:18
«Старость тебя боится». Дженнифер Лопес поразила фанатов дерзкими снимками в латексе
Global Look Press
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Актриса и певица Дженнифер Лопес в честь 10-летия со дня выхода своего студийного альбома A.K.A. повторила образ с обложки пластинки. В социальной сети Instagram* она опубликовала фото в красной латексной одежде.

Артистка позировала в топе, выполненном из ремешков, и юбке из латекса. Волосы она убрала в высокий хвост и сделала яркий макияж. Дополнили образ певицы крупные украшения из золота и лакированные туфли на каблуке.

Поклонники написали под постом актрисы множество комплементарных комментариев, отметив ее красоту.

«Легенда! Та фотосессия была фантастической», «Вау, ты выглядишь великолепно», «Старость тебя боится», - подчеркнули пользователи.

Фанаты также заметили, что с годами артистка выглядит только лучше.

При этом в личной жизни у певицы Дженнифер Лопес сейчас не все так гладко. Ее супруг актер Бен Аффлек окончательно съехал из дома , в котором жил вместе с артисткой. Он перевез вещи в съемное жилье.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес

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