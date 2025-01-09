09 января 2025, 11:45

Канье Уэст снял голую Бьянку Цензори в ванне по особому поводу

Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст снял новую возлюбленную Бьянку Цензори полностью обнаженной в ванне. Видео опубликовал в Instagram*.

Ролик связан с юбилеем Цензори - женщине исполнилось 30 лет. На кадрах она находилась в ванной без одежды, смотрела в камеру, положив ладони на кран. Видео отредактировали в черно-белом фильтре.

«С днем рождения самую красивую музу, вдохновляющую талантливую артистку!» - заявил рэпер.

По словам Уэста, Цензори стала потрясающей мачехой и не бросила его, когда «весь мир повернулся спиной».

Также в соцсетях появился другой ролик. На нем пара танцевала на вечеринке. Бьянка была в коротком топе с глубоким декольте и обнаженной спиной. Музыкант держал ее на руках и целовал.

Ранее Канье Уэст заявил, что хотел бы переспать с матерью Цензори. Женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Женщины Канье Уэст Бьянка Цензори
09 января 2025, 10:24
«Какая-то потерянная». Алсу рассказала, как ей удалось пережить развод
Global Look Press
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После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певице Алсу пришлось обратиться к профессиональному психологу. Об этом артистка рассказала в рамках подкаста «Вкатит».

«Я пришла к психологу с запросом не „помогите мне развестись“, а я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии», - призналась Алсу.

По ее словам, специалист помог ей обрести любовь и уважение к себе, а также показал новые стороны ее личности. Только когда ее внутреннее состояние изменилось, певица начала понимать, чего действительно хочет, а также прекратила сомневаться в своих силах.

Алсу добавила, что раньше считала себя неуверенной и зависимой как от людей, так и от обстоятельств. Теперь у нее появились собственные желания и цели, а также возникло понимание жизни.

Ранее звезда рассказала, что после развода с Яном Абрамовым наслаждается жизнью.

Алсу Скандалы Громкие разводы Артисты
09 января 2025, 10:03
«Только умирать». Стало известно, ради чего Пугачева готова вернуться в Россию
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. Такое заявление сделал певец Павел Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты».

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех - о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы… зачем она может сюда приехать? Только умирать», - сказал он.

Пугачева покинула Россию в 2022 году. Сейчас вместе с семьей она живет на Кипре, сообщало издание News.ru. Чета приобрела там квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Однако семья предпочитает не раскрывать свое местоположение, чтобы скрыть переезд из Израиля.

Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха вляпаться в скандал. До этого певица попыталась вывезти из России антиквариат на сумму 20 миллионов долларов.

Среди экспонатов - картины современников Леонардо да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века и французская люстра того же времени.

Израиль Скандалы Кипр Россия Алла Пугачева
09 января 2025, 08:57
Возлюбленная Лепса похвасталась фигурой в откровенном бикини
Global Look Press
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Невеста музыканта Григория Лепса опубликовала серию фотографий в откровенном бикини. Аврора Киба поделилась снимками на своей странице в Instagram*.

Избранница артиста отправилась на новогодние каникулы в Таиланд. Для съемки на острове Пхукет 18-летняя Киба выбрала золотистый купальник без бретелей. Образ она дополнила белой ковбойской шляпой и солнцезащитными очками.

«Еще один день в раю», - подписала серию снимков возлюбленная Лепса.

В октябре музыкант признался, что не уверен в долгосрочности романа с Авророй. Он, однако, заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она сейчас учится.

Лепс уточнил, что хотел бы построить с ней близкие отношения и назвал их отношения не просто дружескими. Разницу в возрасте между ними артист тогда охарактеризовал как «огромную».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Таиланд Григорий Лепс Артисты
09 января 2025, 04:50
«Маргарита его очень любит». Собчак отреагировала на новость о состоянии Тиграна Кеосаяна
РИА «Новости»
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Телеведущая Ксения Собчак высказала слова поддержки главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян после сообщения о клинической смерти ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Журналистка опубликовала запись в своем Telegram-канале.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», - написала телеведущая.

По ее словам, Симоньян уже долгое время каждый день ездит в больницу к мужу и проводит с ним много времени.

«Пусть жизнь победит смерть», - в конце своего послания пожелала Собчак.

Накануне вечером, 8 декабря, Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Журналистка попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.

Больницы Ксения Собчак Режиссер Маргарита Симоньян

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