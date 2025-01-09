Канье Уэст снял голую Бьянку Цензори в ванне по особому поводу

Ролик связан с юбилеем Цензори - женщине исполнилось 30 лет. На кадрах она находилась в ванной без одежды, смотрела в камеру, положив ладони на кран. Видео отредактировали в черно-белом фильтре.

«С днем рождения самую красивую музу, вдохновляющую талантливую артистку!» - заявил рэпер.

По словам Уэста, Цензори стала потрясающей мачехой и не бросила его, когда «весь мир повернулся спиной».

Также в соцсетях появился другой ролик. На нем пара танцевала на вечеринке. Бьянка была в коротком топе с глубоким декольте и обнаженной спиной. Музыкант держал ее на руках и целовал.

Ранее Канье Уэст заявил, что хотел бы переспать с матерью Цензори. Женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.

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