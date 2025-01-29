Канье Уэст сел на жесткую диету ради спасения брака

Отмечается, что скорректировать питание 47-летнего музыканта заставила его жена - дизайнер Бьянка Цензори По словам инсайдера, 30-летняя австралийка выразил свое возмущение из-за внешнего вида супруга. В ходе разговора она заявила, что-если рэпер не приведет себя в форму, то она уйдет от него.

«Уэст не удовлетворял жену и в постели, несмотря на ее откровенные наряды и браваду», - отметил собеседник издания.

Теперь рэпер морит себя голодом, чтобы вновь понравиться возлюбленной. Такой поступок стал для Бьянки Цензори доказательством того, что муж по-настоящему боится ее потерять.

Ранее Канье Уэст признался, что хотел бы переспать с матерью Цензори. По слухам, женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.