Канье Уэст сел на жесткую диету ради спасения брака
Американский рэпер Канье Уэсту сел на жесткую диету ради сохранения брака. Такой ультиматум ему поставила жена Бьянка Цензори, сообщило издание RadarOnline.
Отмечается, что скорректировать питание 47-летнего музыканта заставила его жена - дизайнер Бьянка Цензори По словам инсайдера, 30-летняя австралийка выразил свое возмущение из-за внешнего вида супруга. В ходе разговора она заявила, что-если рэпер не приведет себя в форму, то она уйдет от него.
«Уэст не удовлетворял жену и в постели, несмотря на ее откровенные наряды и браваду», - отметил собеседник издания.
Теперь рэпер морит себя голодом, чтобы вновь понравиться возлюбленной. Такой поступок стал для Бьянки Цензори доказательством того, что муж по-настоящему боится ее потерять.
Ранее Канье Уэст признался, что хотел бы переспать с матерью Цензори. По слухам, женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.