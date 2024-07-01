01 июля 2024, 16:19

Канье Уэст покинул Россию

Global Look Press
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Американский рэпер Канье Уэст вылетел из московского аэропорта  Внуково в Берлин с пересадкой в Стамбуле. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Телеканал опубликовал посадочный канал артиста. В графе «Имя» указано: FNU (First Name Unknown, имя неизвестно), а в графе фамилия - YE (музыкант сменил фамилию). Уэст вошел в терминал через отдельный VIP-вход.

Днем ранее стало известно, что Уэст прибыл в Москву на день рождения дизайнера Гоши Рубчинского. Рэпера заметили рядом с московским отелем «Националь». Продюсер и жена фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская также подтверждала прибытие артиста в столицу России.

По данным Telegram-канала Baza, концерт Уэста в Москве может пройти 6 сентября. Отмечалось, что рэпер специально приезжал в Москву, чтобы лично поучаствовать в выборе площадки для будущего выступления.

Россия Музыка Канье Уэст
01 июля 2024, 18:04
Внебрачный сын Пьера Нарцисса объявился в Москве
Global Look Press
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Внебрачный сын певца Пьера Нарцисса Андре Мбоа доказал свое родство при помощи ДНК-теста. Экспертиза установила, что он является ребенком артиста с вероятностью 99,9%. Об этом стало известно на шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1».

Мбоа впервые появился на публике после смерти артиста. По его словам, он общался с отцом, когда тот был еще жив.

«Я впервые об этом услышал, поскольку мне мама об этом рассказала. Я созвонился с бабушкой и с сестрой своего отца, и вот тогда я узнал», - сказал внебрачный сын.

Молодой человек добавил, что не никогда не видел певца, но он посетил похороны артиста, прошедшие в его родном Камеруне.

Месяц назад вдова певца Валерия Калачева сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом Евгением Шахраем. Девушка добавила, что они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.

Дети Песни Россия Музыка Пьер Нарцисс Москва
01 июля 2024, 17:24
Бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков развелся с женой
Global Look Press
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Шоумен и бывший участник «Дома-2» Степан Меньщиков сообщил, что развелся с женой Ангелиной Монах. Об этом он рассказал в интервью для портала teleprogramma.pro.

По словам 47-летнего шоумена, его бывшая супруга уже 20 лет живет в Таиланде. Чуть больше года назад он тоже переехал к ней. Меньщиков попытался наладить на новом месте бизнес, однако дела у него не пошли.

Пока я жил в Таиланде, все думал: «Когда же домой? когда же в Москву? когда же на родину?» Хотя, если честно, там было как у Христа за пазухой. Но я все это время думал: «Не удавиться бы с тоски! Я нужен Москве, я нужен России, и это взаимно», - признался экс-участник «Дома-2».

По его словам, 8 Марта он объявил жене о возвращении в Москву. Он добавил, что ближе к дате вылета, их отношения все сильнее накалялись.

Ранее Меньщиков прошел курс лечения в реабилитационном центре. Подробности о своей зависимости он не разглашал.

Отношения Россия Громкие разводы Таиланд Бизнес Москва
01 июля 2024, 14:30
Земфира анонсировала тур по Европе
Global Look Press
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Певица Земфира* анонсировала гастрольный тур по Европе, который пройдет осенью. Расписанием концертов она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram**.

Выступления запланировали с 13 сентября по 13 октября. Певица исполнит свои хиты в Белграде, Лимассоле, Тбилиси, Праге и Риге.

Земфира* уехала из России после начала специальной военной операции на Украине. По информации СМИ, она получила французское гражданство, однако в своем Telegram-канале певица опровергла эти сообщения.

Ранее суд в Москве взыскал с Земфиры* задолженность по коммуналке. Конкретная сумма не уточняется.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Концерты Европа Россия Музыка Певица Земфира
01 июля 2024, 13:59
«Мне надо тишину». Кудрявцева прошлась по мужу в эфире
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева в ответ на претензии своего мужа Игоря Макарова рассказала о его привычках, с которыми ей приходится мириться в совместной жизни. Споры между парой попали в эфир программы « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

Супруг телеведущей пожаловался, что жена часто убирает еще недопитые чашки кофе или выключает телевизор, когда он слушает его фоном.

«Лерка обычно любит поспорить. У нее всегда своя правда», - поделился Макаров.

Кудрявцева не стала отмалчиваться и ответила супругу, что ей не нравится в нем.

«Во-первых, вечно включен телевизор. Вот он включит и пошел. Его нет, ему вообще это не надо, ему надо фоном. А меня этот фон раздражает, мне надо тишину. И я выключу, он придет и включит. Чашки вечно стоят - я мою. Обувь везде, я ее собираю», - рассказала телеведущая.

Она уточнила, что муж оставляет на зеркале брызги от зубной пасты, которую выдавливает с середины тюбика. Кроме того, по словам Кудрявцевой, ее супруг любит достать нужную футболку из середины стопки, разбросав остальные вещи.

«Ты, кстати, очень занудный. Вот это занудство Девы - будет гундеть на одну тему на протяжении суток», - добавила телеведущая.

Ранее Кудрявцева и певица Наташа Королева устроили скандал в эфире. Артистка даже швырнула насадку для микрофона в телеведущую.

Скандалы Лера Кудрявцева Шоу-бизнес

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