Канье Уэст больше не сможет заниматься бизнесом в США

Американский бизнесмен Дэниел Старр заявил, что компании по пошиву одежды не будут производить продукцию для музыканта, а стриминговые платформы уберут из доступа его треки.

По словам Старра, высказываниями рэпера заинтересовались непосредственно в Белом доме и отнеслись к ним очень серьезно.

Ранее Уэст на своей странице в социальной сети X назвал себя нацистом и признался в любви к Адольфу Гитлеру. Кроме того, он заявил, что Илон Маск украл у него стиль для выступления на инаугурации Дональда Трампа. Через несколько дней аккаунт рэпера перестал открываться.

Накануне прекратил работу принадлежащий Уэсту онлайн-магазин одежды Yeezy. Позже регулятор сообщил, что площадка нарушила условия торговли.