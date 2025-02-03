Канделаки рассказала, почему не смогла получить медаль в школе

«В школе я претендовала на медаль, но учительница грузинского языка поставила мне тройку (в русской школе, где грузинский был вторым языком)», - рассказала Канделаки.

Тогда будущая ведущая пообещала обязательно прорваться на телевидение и каждый день напоминать учителю о том, что хорошо знает грузинский. Канделаки удалось это сделать. Звезда отметила, что поражения помогли ей в жизни. Нужно уметь достойно проигрывать и делать правильные выводы, чтобы двигаться вперед, заключила Канделаки.

Ранее стало известно, что продюсер попала в санкционный список Европейского союза. Поводом стало «вовлечение в действия и политику России, направленные на подрыв фундаментальных ценностей ЕС и входящих в него стран».