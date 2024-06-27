27 июня 2024, 10:59

«Какой страх!» Напугавшая пластикой спутница Киркорова вернулась к привычному образу

Global Look Press
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Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и певица Маргарита Овсянникова, напугавшая поклонников ужасающим преображением, сняла с себя пластический грим. В эфире шоу «Утро.ТНТ» она объяснила, зачем изуродовала внешность.

«Я действительно очень хотела привлечь внимание молодых девчонок, девушек. Сразу прошу прощения у всех моих поклонников, Филиппа Бедросовича. Кто-то даже плакал, очень испугались за меня», - призналась она.

По словам Овсянниковой, она не желала никого обидеть, но пыталась напугать фанатов, чтобы те содрогнулись при виде ее преображения.

«Это и была моя цель - чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: „Какой страх!“», - пояснила артистка.

Она добавила, что специально сделала экстрим пластику для наглядного примера, чтобы показать людям, до чего может довести себя молодая девушка.

Ранее Овсянникова появилась на премии МУЗ-ТВ в гриме, заявив, что сделала пластические операции на лице и теле по совету певца Филиппа Киркорова. Поклонники раскритиковали бывшую участницу телестройки за новую внешность, отметив, что она переборщила с пластикой.

Филипп Киркоров Шоу Дом-2 Пластические операции Шоу-бизнес
27 июня 2024, 06:21
Умер звезда фильма «Ночь в музее» Билл Коббс
Global Look Press
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В Калифорнии умер американский актер Билл Коббс. В июне ему исполнилось 90 лет, сообщил телеканал Fox News.

Один из членов семьи Коббса написал в соцсетях, что он скончался 25 июня в своем доме. Мужчина 16 июня отпраздновал 90-летие в окружении близких. Уход звезды также подтвердил его агент.

Прежде чем стать актером Коббс, уроженец Кливленда, восемь лет служил в ВВС техником по радиолокации, затем продавал автомобили и работал в IBM. В возрасте 36 лет он отказался от работы в отделе продаж на NBC и уехал в Нью-Йорк, чтобы сменить направление карьеры.

Первую роль мужчина получил в фильме «Поездка на черном коне». Самыми известными в его послужном списке стали сериал «Сопрано», фильмы «Вне закона» и «Ночь в музее». Коббс снимался до последнего и, по информации телеканала, кинематографисты не успели выпустить несколько проектов с его участием.

Его коллега, актриса Джина Роулендс столкнулась с болезнью Альцгеймера. Этим же недугом страдала одна из ее героинь.

Кино Фильмы Актеры
27 июня 2024, 04:15
В 53 выглядит на 30. Новое фото Орбакайте вызвало недоверие у поклонников
РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте прибыла в Тель-Авив. Она сделала селфи для поклонников и опубликовала фото в Instagram*.

Фанаты удивились внешности знаменитости. Она предстала перед ними с распущенными блондинистыми локонами, в темных очках и с неброским макияжем. Однако больше всего подписчики удивились слишком молодому лицу 53-летней исполнительницы, которое выглядело на 30 лет. Поклонники предположили, что артистка использовала фотошоп.

В ближайшее время у певицы состоится концерт в Израиле. Вокалистка надеется на успех, хотя все билеты на выступление еще не распроданы.

Ранее Орбакайте опубликовала видео для злопыхателей. На нем она эмоционально заявила, что имеет «иммунитет» на грязные высказывания в свой адрес.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Концерты
27 июня 2024, 03:20
Стало известно, какой гонорар получает Игорь Николаев за частные визиты к фанатам
РИА «Новости»
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За частные выступления певец Игорь Николаев может получать до пяти миллионов рублей. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с изданием «Страсти».

По его словам, вокалист сейчас очень популярен у россиян. Он продолжает выступать для поклонников и выпускать новые песни.

«На данный момент у него гонорары высокие. То есть одно его выступление стоит в районе трех-четырех миллионов рублей по Москве. В регионах чуть поменьше. Частные корпоративы - в районе пяти миллионов рублей», - сказал Дворцов.

Продюсер назвал Николаева замечательным человеком и «талантливым трудягой». Артист очень много времени посвящает работе и старается вдохновлять своих фанатов. Дворцов считает, что вокалист еще долго будет крутиться в сфере шоу-бизнеса. У исполнителя много творческих планов. При этом он способен совмещать карьеру с семьей.

Ранее стало известно, что у Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Сумма составила 119 тысяч рублей.

Рубль Фанаты Деньги
27 июня 2024, 02:16
Анна Нетребко решила развестись с мужем после десяти лет брака
РИА «Новости»
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Оперная певица Анна Нетребко разводится с певцом Юсифом Эйвазовым. Об этом сообщило агентство Austria Presse-Agentur (APA) со ссылкой на комментарий пары.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», - заявили супруги.

Причину разрыва отношений знаменитости не раскрыли.

Известно, что у Нетребко есть 15-летний сын от уругвайского певца Эрвина Шротта. У подростка отклонения в развитии - ему диагностировали аутизм. При этом мальчик учится в девятом классе и не отстает от сверстников. Как отмечала сама артистка, ее наследнику не нужна медицина, а только поддержка, внимание и забота от близких.

Ранее Нетребко заявила, что вернется на сцену Берлинской оперы. Поклонники звезды очень радостно встретили эту новость.

Отношения Брак

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