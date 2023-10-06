«Какой негодяй запускает ложную информацию». Друг Николая Дроздова опроверг новость о его раке

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«Они дома вместе с женой Татьяной Петровной. И они не понимают, кто, какой негодяй запускает такую ложную информацию да еще про такую тяжелую болезнь. Нет у него никакого рака вообще», - сказал он.

По словам композитора, телеведущий чувствует себя хорошо. Он звонил другу утром 6 октября, и тот чувствовал себя прекрасно, пребывал в очень хорошем настроении. Жена Николая Дроздова решила отключить телефон, чтобы семью не беспокоили из-за фейков.

Дмитрий Дунаев сказал, что Дроздовы заподозрили в распространении такой информации кого-то из врачей, желающих заработать на этой теме популярность.

Информацию о раке и тяжелом состоянии телеведущего опровергла его дочь Елена Дроздова. Она сказала, что СМИ, заявившие об этом, соврали. В августе Николая Дроздова госпитализировали из-за плохих результатов анализов крови. Он прошел курс уколов.