«Какого черта». Арбениной приказали молчать об отмене ее концертов

Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий, запланированных на 25 и 27 февраля на Дальнем Востоке. Один из концертов в последнюю минуту заменили на фестиваль «чир-спорт», поделилась певица. По ее словам, речь идет о черлидершах, выступающих перед баскетбольными матчами.

«Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», - подчеркнула Арбенина.

Компания по распространению билетов сообщила, что организатор концертов объявил об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Зрителей оповестили об этом через смс-сообщения. Поклонникам группы автоматически вернут деньги на карты.

Муниципальный центр управления ранее сообщил, что Арбенина официально не является иностранным агентом. Деятельность ее группы не запрещена, а репертуар соответствует цензуре.