09 января 2025, 10:24

«Какая-то потерянная». Алсу рассказала, как ей удалось пережить развод

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певице Алсу пришлось обратиться к профессиональному психологу. Об этом артистка рассказала в рамках подкаста «Вкатит».

«Я пришла к психологу с запросом не „помогите мне развестись“, а я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии», - призналась Алсу.

По ее словам, специалист помог ей обрести любовь и уважение к себе, а также показал новые стороны ее личности. Только когда ее внутреннее состояние изменилось, певица начала понимать, чего действительно хочет, а также прекратила сомневаться в своих силах.

Алсу добавила, что раньше считала себя неуверенной и зависимой как от людей, так и от обстоятельств. Теперь у нее появились собственные желания и цели, а также возникло понимание жизни.

Ранее звезда рассказала, что после развода с Яном Абрамовым наслаждается жизнью.

Алсу Скандалы Громкие разводы Артисты
09 января 2025, 10:03
«Только умирать». Стало известно, ради чего Пугачева готова вернуться в Россию
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. Такое заявление сделал певец Павел Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты».

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех - о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы… зачем она может сюда приехать? Только умирать», - сказал он.

Пугачева покинула Россию в 2022 году. Сейчас вместе с семьей она живет на Кипре, сообщало издание News.ru. Чета приобрела там квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Однако семья предпочитает не раскрывать свое местоположение, чтобы скрыть переезд из Израиля.

Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха вляпаться в скандал. До этого певица попыталась вывезти из России антиквариат на сумму 20 миллионов долларов.

Среди экспонатов - картины современников Леонардо да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века и французская люстра того же времени.

Израиль Скандалы Кипр Россия Алла Пугачева
09 января 2025, 08:57
Возлюбленная Лепса похвасталась фигурой в откровенном бикини
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Невеста музыканта Григория Лепса опубликовала серию фотографий в откровенном бикини. Аврора Киба поделилась снимками на своей странице в Instagram*.

Избранница артиста отправилась на новогодние каникулы в Таиланд. Для съемки на острове Пхукет 18-летняя Киба выбрала золотистый купальник без бретелей. Образ она дополнила белой ковбойской шляпой и солнцезащитными очками.

«Еще один день в раю», - подписала серию снимков возлюбленная Лепса.

В октябре музыкант признался, что не уверен в долгосрочности романа с Авророй. Он, однако, заявил, что готов дождаться ее из Лондона, где она сейчас учится.

Лепс уточнил, что хотел бы построить с ней близкие отношения и назвал их отношения не просто дружескими. Разницу в возрасте между ними артист тогда охарактеризовал как «огромную».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Таиланд Григорий Лепс Артисты
09 января 2025, 04:50
«Маргарита его очень любит». Собчак отреагировала на новость о состоянии Тиграна Кеосаяна
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая Ксения Собчак высказала слова поддержки главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян после сообщения о клинической смерти ее мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Журналистка опубликовала запись в своем Telegram-канале.

«Я не знаю лично Тиграна, но знаю, что Маргарита его очень любит», - написала телеведущая.

По ее словам, Симоньян уже долгое время каждый день ездит в больницу к мужу и проводит с ним много времени.

«Пусть жизнь победит смерть», - в конце своего послания пожелала Собчак.

Накануне вечером, 8 декабря, Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме. Журналистка попросила всех, кто знает и любит Тиграна, помолиться за него.

Больницы Ксения Собчак Режиссер Маргарита Симоньян
09 января 2025, 02:36
Седокова не перевела семье Тиммы обещанные деньги на похороны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Анна Седокова хотела оплатить похороны своего бывшего мужа баскетболиста Яниса Тиммы, но денег так и не перевела. Об этом в Instagram* рассказала сестра спортсмена Лелде Жандецка.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

«Анна моей маме по телефону выразила намерение оплатить похороны - это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне и спросила о моем банковском счете», - написала Жендецка.

По ее словам, она переслала Анне контакты того, кто занимался финансовой частью похорон. Однако денег от Седоковой этот человек пока так и не получил.

«Поэтому оба утверждения верны - она предложила помощь, но деньги не поступили до сегодняшнего дня», - объяснила сестра баскетболиста.

Она также добавила, что певица уже связалась с банком в США и заявила, что является законным распорядителем счетов Тиммы.

Ранее стало известно, что латвийский следственный комитет возбудил дело по факту смерти баскетболиста. Друг спортсмена Марк Пугачев собирается дать показания против Седоковой.

Спортсмены Семья Баскетбол Деньги Instagram Анна Седокова

Новости по теме