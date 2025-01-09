«Какая-то потерянная». Алсу рассказала, как ей удалось пережить развод

«Я пришла к психологу с запросом не „помогите мне развестись“, а я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии», - призналась Алсу.

По ее словам, специалист помог ей обрести любовь и уважение к себе, а также показал новые стороны ее личности. Только когда ее внутреннее состояние изменилось, певица начала понимать, чего действительно хочет, а также прекратила сомневаться в своих силах.

Алсу добавила, что раньше считала себя неуверенной и зависимой как от людей, так и от обстоятельств. Теперь у нее появились собственные желания и цели, а также возникло понимание жизни.

Ранее звезда рассказала, что после развода с Яном Абрамовым наслаждается жизнью.