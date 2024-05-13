13 мая 2024, 13:10

«Какая лютая чушь». Харламов опроверг слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук

РИА «Новости»
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Комик и ведущий шоу «Кстати» Гарик Харламов резко отреагировал на слухи о своей вынужденной помолвке с актрисой Екатериной Ковальчук. В своем Instagram* юморист назвал такие сообщения чушью.

«Какая лютая чушь. Вот как они это делают? Я никакого интервью по поводу моей семьи никому, кроме Азамата [Мусагалиева] и Дороха (Денис Дорохов - прим. ред.), не давал. Пост написан под давлением матери», - написал Харламов.

Информация о том, что мать юмориста якобы подтолкнула его жениться в третий раз появилась в нескольких СМИ. При этом комик пояснил, что журналисты сослались на эфир программы «Ты не поверишь», несмотря на то, что он не комментировал эту тему в шоу. Артист назвал такие сообщения клеветой.

На днях Харламов разместил видеоролик в соцсети , спровоцировав слухи о помолвке с Ковальчук. Позже он подтвердил в шоу «Кстати», что действительно намерен жениться на ней.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Свадьбы Гарик Харламов Актеры
13 мая 2024, 15:20
Екатерина Андреева раскрыла секрет вечной молодости
РИА «Новости»
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Телеведущая Екатерина Андреева раскрыла секрет своей вечной молодости. Она опубликовала в соцсетях видео с лицом, утыканном иголками.

На кадрах ведущая лежит на кушетке и снимает себя на камеру. При этом лицо и шея 62-летней звезды сплошь покрыты торчащими иглами.

«Дикобразики среди нас», - прокомментировала свой вид Андреева.

При этом звезда поспешила уверить фанатов, что не испытывает дискомфорт от процедуры.

«Вы спрашиваете: „это больно?“ Нет, это приятно», - заявила она.

Также ведущая программы «Время» опубликовала фотографии , которые сделала во время отпуска в Арктике. Она позировала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Звезда снялась почти без макияжа и без ретуши.

Хирург Мадина Байрамукова предположила, что телеведущей удается сохранять молодость благодаря инъекциям. Она перечислила серию методик, которые испытала Андреева.

Телевидение Красота
13 мая 2024, 14:04
«Немножко дурочка». Гагарина резко высказалась о Бузовой
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина, что феномен телеведущей Ольги Бузовой заключается в ее образе, а не в музыкальной составляющей. Свое мнение артистка высказала во время интервью блогеру Надежде Стрелец на ее YouTube-канале.

«Было бы, наверно, намного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен. У нее выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать», - заявила Гагарина.

При этом она добавила, что телеведущей не стоит петь и танцевать. Певица также посоветовала Бузовой поработать себя в сфере стендапа.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает», - уточнила Гагарина.

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, почему Бузова осталась без наград премии МУЗ-ТВ. По его словам, она не может конкурировать с известными артистами эстрады.

Ольга Бузова Блогеры Музыка Интервью Шоу-бизнес
13 мая 2024, 13:17
Актриса Холли Берри снялась голой
Global Look Press
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Голливудская актриса и звезда фильма «Женщина-кошка», 57-летняя Холли Берри снялась без одежды. Снимок появился в социальной сети ее бойфренда Вана Ханта.

На фото Берри позирует на балконе, повернувшись спиной к объективу и смотря в камеру.

«С Днем матери от всего сердца! Черт, я не должен был это выкладывать! Но вы должны признать, что это круто!», - написал гражданский муж актрисы.

С 2020 года Берри встречается с певцом Хантом, однако пара еще не оформила свои отношения официально. Для актрисы этот брак может стать четвертым.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков похожими кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала перед камерой в профессиональной студии. Она тоже повернулась спиной к камере и прикрыла руками верхнюю часть тела. Звезду засыпали комплиментами.

Фото Актеры
13 мая 2024, 12:52
Пугачеву с «бардаком» на голове заметили в ресторане с Тиньковым
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева, уехавшая из России с началом СВО, сейчас находится на Кипре. Артистку заметили в компании бизнесмена Олега Тинькова*, сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, местные блогеры запечатлели примадонну в ресторане, когда она обедала с друзьями. Артистка сидела около бывшего банкира. Они в течение длительного времени о чем-то разговаривали.

Снимок сделали тайно, поэтому Пугачева на нем оказалась без парика. На голове у нее был «бардак», волосы редкие и неухоженные, отметили журналисты.

В конце апреля Пугачеву с ее мужем , юмористом Максимом Галкиным*, также сфотографировали на Кипре. Поклонники бурно обсуждали внешность артистки, указав на ее ужасное состояние и растрепанный вид.

* Признан иностранным агентом на территории России.

Кипр Музыка Алла Пугачева Олег Тиньков Иноагенты Шоу-бизнес

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