«Какая лютая чушь». Харламов опроверг слухи о вынужденной помолвке с Ковальчук

«Какая лютая чушь. Вот как они это делают? Я никакого интервью по поводу моей семьи никому, кроме Азамата [Мусагалиева] и Дороха (Денис Дорохов - прим. ред.), не давал. Пост написан под давлением матери», - написал Харламов.

Информация о том, что мать юмориста якобы подтолкнула его жениться в третий раз появилась в нескольких СМИ. При этом комик пояснил, что журналисты сослались на эфир программы «Ты не поверишь», несмотря на то, что он не комментировал эту тему в шоу. Артист назвал такие сообщения клеветой.

На днях Харламов разместил видеоролик в соцсети , спровоцировав слухи о помолвке с Ковальчук. Позже он подтвердил в шоу «Кстати», что действительно намерен жениться на ней.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.