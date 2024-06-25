25 июня 2024, 04:39

«Как не стыдно». Певица Штурм назвала имя разлучницы, которая увела мужа у Алсу

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Певица Наталья Штурм раскрыла имя разлучницы, из-за которой мог распасться брак певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Слова вокалистки передало издание Woman.ru.

Речь идет о модели Анастасии Решетовой - бывшей избранницы рэпера Тимати. Пара рассталась в 2019 году, с тех пор женщина официально одна. Однако поклонники давно приписывают ей роман с Абрамовым.

Наталья Штурм тоже придерживается версии, что Решетова и банкир встречаются. Теперь она решила высказаться по поводу развода Алсу.

«[Решетова] разбила чужую прекрасную семью и радуется. Еще и дразнит, как не стыдно», - заявила исполнительница.

Как стало известно журналистам от источников, знакомых с ситуацией, Абрамов более десяти лет встречался с Решетовой. С Алсу они долго состояли в формальном браке.

При этом Штурм призвала фанатов не выпускать негатив в сторону Решетовой. Артистка даже попробовала оправдать модель.

«Мы все не без изъянов. Может, у Насти непростая ситуация, может, ей не хватает любви и внимания», - отметила певица.

О разводе Алсу с Абрамовым стало известно в мае. Пара прожила вместе 18 лет. Они вырастили троих детей - двух дочерей и сына.

Ранее Алсу дала первый комментарий после развода. Она сказала, что у нее все хорошо.

Алсу Скандалы Семья Громкие разводы Брак
25 июня 2024, 05:11
«Не могу молчать». Татьяна Васильева ответила на обвинения Галкина во лжи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Татьяна Васильева ответила юмористу Максиму Галкину* на его провокационные высказывания. Свое мнение она высказала в интервью на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Ранее актриса напомнила, что Галкин* уехал из России на следующий день после съемок с ней. Комик в ответ на это обвинил ее во лжи и сказал, что покинул страну только на пятый день.

«У меня такой характер, что, во-первых, я не могу придумывать чего-либо ни про себя, ни про кого-то другого. А во-вторых, я не могу молчать. Не могу остановиться на полуслове», - сказала Васильева.

Также звезда заявила, что нужно игнорировать иноагентов, уехавших из РФ. По мнению актрисы, такие знаменитости не представляют интереса.

На прошлой неделе Галкин* вместе с женой певицей Аллой Пугачевой посетил ресторан на Кипре. Фото оттуда он опубликовал в соцсетях. На снимке юморист позировал с супругой и детьми.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Татьяна Васильева Максим Галкин
24 июня 2024, 18:47
«Сложная история». Семенович ответила на обвинения в романе с женатым мужчиной
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певица Анна Семенович записала видео с объяснениями по поводу романа с женатым мужчиной по имени Денис. В своем Telegram-канале артистка заявила, что ее избранник скоро разведется со своей супругой.

«Так как его жена и ребенок живут в Германии, в Европе бракоразводный процесс занимает очень много времени. Это сложная история. Я надеюсь, скоро это все разрешится», - сказала она.

Певица пояснила, что, когда они познакомились с Денисом, он уже не жил с супругой - их связывали только юридические отношения.

По словам Семенович, сердце Дениса принадлежит только ей, а женат он исключительно «по бумагам».

«Мы счастливы. У нас все хорошо», - заверила певица.

О романе Семенович с женатым мужчиной стало известно общественности благодаря его супруге. Девушка заметила на снимках артистки своего мужа и рассказала об этом журналистам.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
24 июня 2024, 18:21
«Хочет опять на российский рынок зайти». Лобода сняла клип в цветах триколора
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Украинская певица Светлана Лобода представила тизер нового клипа в цветах российского флага. Ролик артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Красивое сочетание», «Синий, белый, красный цвет. Ух!», «Кто-то хочет опять на российский рынок зайти», - написали пользователи в комментариях под постом Лободы.

Поклонники также обратили внимание, что новая композиция выйдет на русском языке.

На кадрах нового ролика бросаются в глаза цвета триколора, выбранные для съемок. Лобода находится на бело-синем стадионе практически в белом платье, а дополняет цветовую палитру ее красный гипс.

Артистка сломала руку на съемках клипа. Травма оказалась серьезной, поэтому певице потребовалась операция. Лобода поделилась с фанатами снимками из больничной палаты.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Музыкальные клипы Видео Россия Светлана Лобода
24 июня 2024, 18:14
Актера Дмитрия Дюжева разыскивают из-за долгов по коммуналке
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
У актера Дмитрия Дюжева накопились долги за услуги ЖКХ. В сумме артисту необходимо выплатить почти 45 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации издания, Дюжев не заплатил за газ, тепло и электроэнергию 23 тысячи 89 рублей 76 копеек. Кроме того, за актером сохраняется еще один долг в 21 тысячу 143 рубля 64 копейки. Артиста начали разыскивать приставы, чтобы взыскать накопившуюся сумму.

Ранее стало известно, что актриса Анастасия Заворотнюк задолжала налоговой 140 тысяч рублей. Долг нашли у ИП артистки, исключенного из реестра осенью 2023 года.

Долги ЖКХ Актеры

Новости по теме