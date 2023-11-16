«Как мотыльки на свет». Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что нужно для успеха клуба

Нужно развиваться в этом направлении Тимур Диджелава рассказал, что в Москве нет конкуренции и нужно развивать направление, придумывать больше интересных проектов.

«Чем больше будет интересных проектов, чем больше будет интересных людей, следовательно, на это как мотыльки на свет будут слетаться также люди не только из нашей страны, но и из других стран тоже», - заявил Диджелава Роман Чикин рассказал о новом клубе, на открытии которого побывала Маруся. По его словам, здесь получилось больше препатийное место.

«Не всегда первые шаги реализуются в проекте. Мы думаем: а давайте попробуем делать так. А в итоге гости сами выбирают направление», - отметил Чикин.

В новом клубе «Стерео» проходят маленькие концерты, шоу стендапа, много съемок. Уютная домашняя атмосфера, семейный бар привлекают посетителей. Персонал также дарит гостям атмосферу уюта, поделился Чикин.

«Мы не учились, мы в этом жили» На вопросы ведущей ответили Андрей Третьяков, Тимур Диджелава и Роман Чикин. Рестораторы рассказали, чему нужно научиться перед открытием заведения и какая конкуренция в Москве.

«Мы все втроем из ресторанного бизнеса, поэтому мы ничему не учились, мы в этом жили всю жизнь», - поделился Андрей Третьяков.

Для успеха мероприятия необходимо подобрать хорошую команду, добавил ресторатор. Человеку не из сферы ресторанного бизнеса будет сложно контролировать процессы, отметил Третьяков. Бизнесмен добавил, что сейчас существует много школ, где можно получить какое-то понимание о ресторанном деле.

«В наше время ничего такого не было», - заметил он.

Третьяков рассказал, что в свое время учились ресторанному делу у опытных барменов. Сначала приходилось убирать грязную посуду, потом доверяли дело посерьезней - наливать колу и виски.

«И вот так постепенно, постепенно... В наше время клубная индустрия - это как армия была», - поделился ресторатор.