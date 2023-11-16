16 ноября 2023, 04:27

«Как мотыльки на свет». Рестораторы StereoPeople Group рассказали, что нужно для успеха клуба

Телеканал «360»
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В Москве открылся новый клуб «Стерео», на техническом открытии побывала ведущая программы «Тет-а-тет с Марусей» на «360» Маруся Михейчик. Она побеседовала с основателями известной сети заведений в России StereoPeople Group и выяснила, легко ли в Москве открыть бар и как угодить каждому клиенту.

Нужно развиваться в этом направлении Тимур Диджелава рассказал, что в Москве нет конкуренции и нужно развивать направление, придумывать больше интересных проектов.

«Чем больше будет интересных проектов, чем больше будет интересных людей, следовательно, на это как мотыльки на свет будут слетаться также люди не только из нашей страны, но и из других стран тоже», - заявил Диджелава Роман Чикин рассказал о новом клубе, на открытии которого побывала Маруся. По его словам, здесь получилось больше препатийное место.

«Не всегда первые шаги реализуются в проекте. Мы думаем: а давайте попробуем делать так. А в итоге гости сами выбирают направление», - отметил Чикин.

В новом клубе «Стерео» проходят маленькие концерты, шоу стендапа, много съемок. Уютная домашняя атмосфера, семейный бар привлекают посетителей. Персонал также дарит гостям атмосферу уюта, поделился Чикин.

«Мы не учились, мы в этом жили» На вопросы ведущей ответили Андрей Третьяков, Тимур Диджелава и Роман Чикин. Рестораторы рассказали, чему нужно научиться перед открытием заведения и какая конкуренция в Москве.

«Мы все втроем из ресторанного бизнеса, поэтому мы ничему не учились, мы в этом жили всю жизнь», - поделился Андрей Третьяков.

Для успеха мероприятия необходимо подобрать хорошую команду, добавил ресторатор. Человеку не из сферы ресторанного бизнеса будет сложно контролировать процессы, отметил Третьяков. Бизнесмен добавил, что сейчас существует много школ, где можно получить какое-то понимание о ресторанном деле.

«В наше время ничего такого не было», - заметил он.

Третьяков рассказал, что в свое время учились ресторанному делу у опытных барменов. Сначала приходилось убирать грязную посуду, потом доверяли дело посерьезней - наливать колу и виски.

«И вот так постепенно, постепенно... В наше время клубная индустрия - это как армия была», - поделился ресторатор.

Рестораны
16 ноября 2023, 03:00
«Ум на свободе». Шабутдинов рассказал о жизни в СИЗО
Pixabay
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Арестованный блогер Аяз Шабутдинов в письме «Известиям» рассказал, что воспринимает пребывание в СИЗО как отпуск, в котором отдыхает ум. Блогер признался, что ему помогают слова поддержки от разных людей.

«Чувствую себя хорошо, в чем-то даже лучше, чем на воле. Понял, что на воле свободное твое тело. А в СИЗО свободен твой ум, ничего его не отвлечет. Нет телефона, нет соцсетей. Ум на свободе», - написал Шабутдинов в ответном письме.

Блогер утверждает, что для возбуждения уголовного дела не было предпосылок. Его компании работают в рамках закона.

Бизнес-коуч и раньше не жаловался на содержание в СИЗО. В личной беседе с членами ОНК Москвы Шабутдинов заявил, что держится, в камере читает произведения Эрих Марии Ремарка.

Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве. Блогера заключили под стражу на один месяц и 13 суток - до 16 декабря 2023 года.

Блогеры СИЗО
16 ноября 2023, 01:57
«Это ее выбор». Симоньян в очередной раз высмеяла брак Пугачевой с Галкиным
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Главред RT Маргарита Симоньян в очередной раз выступила с критикой Аллы Пугачевой, на этот раз журналистка прокомментировала последний пост Примадонны о народе, который она «любит и жалеет». Симоньян в авторской программе в Telegram-канале раскритиковала слова Пугачевой, что она «жертвовала личной жизнью» ради народа.

Глава RT напомнила о многочисленных официальных браках и неофициальных связях певицы, особенно выделила последние отношения Пугачевой с юмористом Максимом Галкиным*.

«А то, что в последнем официальном браке с мальчиком не повезло, так это же ее собственный выбор. Кто ее заставлял?», - заявила журналистка.

Симоньян считает, что у Пугачевой были и «прекрасные мужчины». Она припомнила Сергея Челобанова, который исчез из виду после расставания с певицей.

Журналистка считает, что брак с Галкиным* негативно повлиял на Примадонну. Юморист после отъезда за границу негативно высказывался о России. Симоньян заявила, что любовь с народом - дело взаимное.

«Народная любовь не бывает безответной. Когда ты народ не любишь, народ это очень чувствует и перестает тебя любить тоже», - подытожила Симоньян.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ.

Алла Пугачева Максим Галкин
16 ноября 2023, 00:28
Певца Shaman назвали «продуманным бизнес-проектом»
YouTube
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Певец Shaman — это продуманный бизнес-проект, над которым работали лучшие аналитики и стратеги. Такое заявление сделала Саша Круглова, которая выступает вместе с артистом в горячих точках и госпиталях в составе «Агитбригады имени Руслановой». Откровения Кругловой опубликовало издание «Утро.ру».

Певец Shaman - это продуманный бизнес-проект, над которым работали лучшие аналитики и стратеги. Такое заявление сделала Саша Круглова, которая выступает вместе с артистом в горячих точках и госпиталях в составе «Агитбригады имени Руслановой». Откровения Кругловой опубликовало издание «Утро.ру».

Певица сообщила, что Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов) попал на сцену после огромной работы продюсеров, которым нужно было вывести на российскую эстраду то, чего требует народ.

«Изначально это был тщательно продуманный бизнес-проект. Над ними работали лучшие аналитики, стратеги, проводились фокус-группы», - рассказала Круглова.

Фокус-группы и опросы показали, что на сцене не хватает патриотичных песен, нужно было что-то, что сплотило бы народ. Текущая геополитическая ситуация оказалась удачной для запуска проекта «Shaman».

«Его хотели начать двигать чуть позже, но внешние обстоятельства скорректировали планы. Он сегодня на коне, потому что для нации ищут духовные скрепы на всех уровнях», - заявила певица.

Круглова отметила, что Shaman отбил за два года вложенные в него средства. Сейчас певец - это успешное бизнес-предприятие, которое стабильно приносит хорошую прибыль.

Shaman вместе с хором из участников движения детей и молодежи «Движение первых» исполнили гимн страны на открытии международной выставки-форума «Россия» в Москве. Перед этим певец вместе с хором исполнил свой хит «Я русский».

Музыкальные клипы Музыка Бизнес
15 ноября 2023, 23:55
Бывшего клавишника «Би-2» Николая Плявина нашли мертвым в съемной квартире в Москве — СМИ
РИА «Новости»
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Бывшего клавишника и ударника групп «Би-2» и «Дюна» Николая Плявина обнаружили мертвым в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, мужчину нашли мертвым в съемной квартире. Причина смерти пока не установлена.

Источник «112» сообщил, что мужчина был весь в крови. Тело музыканта направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Музыка Полиция Москва 2023

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