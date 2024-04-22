«Как летит время». Киркоров разоблачил друга на шоу «Маска»

«Как летит время, а ты все актуален, потрясающ и востребован. Твои песни слушают. Ты просто молодец! Ты просто космос!» - прокомментировал Киркоров.

Он добавил, что знаком с Метовым 20 лет. По словам Киркорова, его друга выдали характерные движения и уникальный тембр голоса.

Тем не менее певица Валерия предположила, что под маской космонавта может скрываться Александр Буйнов или Денис Майданов. Однако она признала, что версия с Метовым ей понравилась больше всего. Остальные члены жюри также согласились с этим вариантом.

Сам Метов, когда наконец смог снять скафандр, поделился, что испытал невероятное количество эмоций и был рад наконец «спуститься на Землю». Артист пошутил, что в космосе для него слишком жарко.

В первом полуфинале шоу «Маска» раскрыли, кто выступал в костюме щенка. Жюри почти единогласно решили, что это певец Жан Милимеров, однако ошиблись.