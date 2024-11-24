24 ноября 2024, 00:44

«Как игрушки в мусорном пакете». Дочь попросила Джигана и Самойлову больше не рожать

РИА «Новости»
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Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) и его жена Оксана Самойлова не успевают уделять четверым детям должного внимания. Их дочь в новом выпуске реалити-шоу «Большое переселение» на ТНТ попросила их больше не рожать.

«Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», - сказала девочка.

Самойлова рассказала, что дети часто борются за ее внимание. Младшие дети, по словам жены Джигана, больше всего боятся, что им придется «летать в багажном отделении», если появится пятый ребенок. Хотя сама женщина хотела бы снова забеременеть.

Старшей дочери звездной пары 13 лет, младшему сыну четыре года. По сюжету реалити-шоу они обменялись домами с семьей Морозовых и временно переехали в деревню. Во время съемок Джигану пришлось обучиться дойке и похоронить козу , а потом завести собственное животное.

Дети Семья Развод Джигана и Оксаны Самойловой Шоу-бизнес
23 ноября 2024, 02:59
Вера Брежнева призналась в новом романе
РИА «Новости»
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После развода с продюсером Константином Меладзе певица Вера Брежнева вернулась к давнему возлюбленному, с которым познакомилась более 20 лет назад. Она рассказала о романе в Instagram*.

Впервые певица встретилась с будущим избранником в 18-летнем возрасте. Брежнева сообщила, что уехала сразу после того, как они познакомились. Потом они снова встретились и несколько месяцев жили вместе.

«Но, как иногда бывает, что-то не сложилось. Он ждал меня. И я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и наконец-то я хочу об этом рассказать», - сообщила певица.

Брежнева не стала называть имени мужчины. Однако известно, что в 19-летнем возрасте она родила дочь Соню от чиновника Виталия Войченко.

В одном из последних интервью певица рассказала, что тяжело пережила развод с Меладзе. Расставание произошло на фоне проблем с деньгами, карьера Брежневой буквально рухнула.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Громкие разводы Вера Брежнева
22 ноября 2024, 23:38
«Хочу жениться». Рэпер Гуф сделал предложение своей девушке прямо на сцене
РИА «Новости»
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Рэпер Алексей Долматов (Гуф) сделал предложение своей девушке во время выступления в московском клубе. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», - заявил исполнитель.

При этом рэпер во время предложения руки и сердца отказался опуститься на колено.

До этого Гуф сообщил, что запланировал на 2025 год прощальный тур по России, причем последний концерт пройдет в столице. Кроме того, он заявил, что, возможно, выступит с рэпером Бастой.

Сейчас же у Гуфа первый концерт в Москве после выхода из рехаба. Исполнитель выступает с браслетом на ноге. Гуф не забыл поблагодарить МВД со сцены и прочитать трек про рехаб. Билеты на концерт рэпера стоили от 3500 до 20 тысяч рублей, уточнил канал.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что у Гуфа в рехабе случился припадок на фоне синдрома отмены, он также просил забрать его из клиники. До этого нарколог Алексей Казанцев объяснил, что у рэпера сформировалась зависимость от алкоголя и запрещенных веществ, которая может остаться с ним навсегда, а он и не торопится от нее избавиться.

Концерты Свадьбы Россия Музыка Рэпер Гуф Москва Шоу-бизнес
21 ноября 2024, 13:15
Добившаяся проживания сына у себя Муцениеце оставила его у Прилучного
РИА «Новости»
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Получившая предписание суда о проживании сына актриса Агата Муцениеце на протяжении месяца не забирает ребенка у Павла Прилучного. Об этом со ссылкой на адвокатов отца мальчика сообщил Telegram-канал Shot.

По мнению юристов, это связано с тем, что мальчик намерен остаться с отцом. Понимающая сложность ситуации Муцениеце не хочет, чтобы позиция ребенка стала публичной и повлияла на решение суда при рассмотрении дела по существу.

По словам адвокатов, актриса вполне может не выполнять судебное предписание, а окончательно решить вопрос, с кем должен проживать мальчик, родители могут решить путем переговоров. Но пока по решению суда идут психологическая и педагогическая экспертизы. Результаты станут известны в январе 2025 года.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году и начали дележку сына и дочери. Отец настаивал на том, чтобы дети жили в его новой семье. По неподтвержденным данным, так он хочет уйти от уплаты алиментов. Муцениеце заявила, что в ходе судебных разбирательств о будущем детей проходит через личный ад, который могут понять только матери. Она подчеркнула, что Прилучный действует таким образом исключительно из личной выгоды.

Суд Дети Адвокаты Семья Актеры Павел Прилучный Агата Муцениеце
21 ноября 2024, 10:13
Марина Федункив впервые стала матерью в 53 года
РИА «Новости»
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Комедийная актриса Марина Федункив впервые стала матерью. О пополнении в семье 53-летней звезды Comedy Woman сообщил «СтарХит».

По информации источника издания, Федункив родила еще в октябре, но это счастливое событие, как и пол своего первенца, пока скрывает.

Муж актрисы - итальянский бизнесмен Стефано Маджи - тоже стал отцом впервые. Беременность Марины пара не афишировала.

По информации «СтарХита», когда о положении Федункив узнали на съемках проекта «Первые на деревне», который она вела этим летом, актрисе стали уделять еще больше внимания и всячески оберегать: окружили заботой и приставили огромную свиту, готовую выполнять любые ее пожелания.

Дети Беременность Семья Актеры

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