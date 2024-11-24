«Как игрушки в мусорном пакете». Дочь попросила Джигана и Самойлову больше не рожать

«Ты нас вообще тогда любить не будешь, про нас забудешь, и мы, как игрушки, в мусорном пакете будем валяться», - сказала девочка.

Самойлова рассказала, что дети часто борются за ее внимание. Младшие дети, по словам жены Джигана, больше всего боятся, что им придется «летать в багажном отделении», если появится пятый ребенок. Хотя сама женщина хотела бы снова забеременеть.

Старшей дочери звездной пары 13 лет, младшему сыну четыре года. По сюжету реалити-шоу они обменялись домами с семьей Морозовых и временно переехали в деревню. Во время съемок Джигану пришлось обучиться дойке и похоронить козу , а потом завести собственное животное.