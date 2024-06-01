01 июня 2024, 08:55

Кадышева захотела спеть с Shaman

Global Look Press
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Возможно, вскоре поклонники смогут увидеть дуэт народной артистки России Надежды Кадышевой и певца Ярослава Дронова, известного как Shaman. Об этом сообщил News.ru руководитель ансамбля «Золотое кольцо» и муж исполнительницы Александр Костюк.

«С Shaman песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет [дуэт], будет обязательно», - заверил он.

До этого Костюк не стал комментировать информацию о том, что супруге якобы диагностировали рак.

Он заявил журналистам, что у Кадышевой все хорошо, она продолжает заниматься творчеством и гастролировать.

Недавно певица Надежда Кадышева дала концерт во Всероссийском музее декоративного искусства. Она впервые за долгое время появилась на сцене перед зрителями на фоне слухов о тяжелом заболевании.

Концерты Shaman Шоу-бизнес
01 июня 2024, 09:28
Лопес и Аффлек заметили вместе после слухов о разводе
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Актера Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес заметили вместе, несмотря на информацию о их якобы разводе. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным издания, пара посетила выпускной дочери актера, 18-летней Вайолет. Журналисты заметили, что Лопес и Аффлек пытались спрятать от папарацци руки, скрывая наличие или отсутствие обручальных колец.

Из автомобиля пара вышла с очень серьезными лицами. В руках актера была плетеная корзина с несколькими свертками, упакованными в бумагу розового цвета. Вместе с певицей и актером шла мать последнего Кристин Анне Больдт.

По окончании праздника Лопес и Аффлек уехали вместе. Однако через некоторое время певицу увидели выходящей из своего дома.

На днях певица Дженнифер Лопес побывала на премьере ленты «Атлас» без своего супруга Бена Аффлека. После этого поклонники еще больше стали подозревать, что семья актеров распалась.

Семья Актеры Шоу-бизнес
01 июня 2024, 08:57
Торжествующая Джоли вышла на красную дорожку после отказа дочери носить фамилию отца
Global Look Press
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Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее 15-летняя дочь посетили премьерный показ мюзикла Reefer Madness The Musical в Лос-Анджелесе. Видео опубликовал Daily Mail.

Журналисты заметили, что артистка выглядела торжествующей на красной дорожке после того, как ее другая дочь Шайло после наступления совершеннолетия решила отказаться от фамилии отца - актера Брэда Питта.

Актриса и 15-летняя девочка выбрали для мероприятия брючные костюмы черного цвета. Джоли надела пиджак поверх белой блузки с принтом в виде галстука, а также солнцезащитные очки. Дочь позировала перед фотографами в черном жилете и голубой рубашке. Длинные волосы у матери и дочки уложены практически одинаково.

Ранее Анджелина Джоли спровоцировала слухи о новом романе со звездой «Мастера и Маргариты» Аугустом Дилем. Папарацци засняли актеров в индийском ресторане Mr. Chai Wala в Берлине, когда те ужинали.

Актеры Анджелина Джоли Шоу-бизнес
31 мая 2024, 18:43
«Жила почти месяц». Королева рассказала, как сын скрывал дома стриптизершу
Global Look Press
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Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип месяц скрывал у них дома стриптизершу Мелиссу. Певица рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что он это делал из жалости.

Сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) Архип месяц скрывал у них дома стриптизершу Мелиссу. Певица рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» , что он это делал из жалости.

По словам артистки, сын пожалел только что приехавшую в Москву Мелиссу, у которой не было ни жилья, ни денег.

Королева пояснила, что девушка была со сложным характером, поэтому могла на работе прямо высказать свое недовольство. В результате ее уволили.

«Сын ее приютил. Девушка жила у нас почти месяц, а мы не знали. Мы же не заходили на территорию сына, у нас есть красные линии, границы личного пространства, которые мы не нарушаем. И Архип тихо приводил ее, носил еду», - рассказала артистка.

Правда вскрылась, после того, как домработница заподозрила чужого в жилище. Она сообщила о своих догадках хозяйке. После этого певица серьезно поговорила с сыном.

В том же интервью Королева заявила, что вступила в интимную близость с Тарзаном на первом свидании. При этом сразу же забеременела.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
31 мая 2024, 17:40
«Все получилось с первого свидания». Королева — о сексе с Тарзаном
Global Look Press
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Между певицей Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан) произошла близость на первом свидании. Артистка рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа», что сразу же забеременела.

Между певицей Наташей Королевой и Сергеем Глушко (Тарзан) произошла близость на первом свидании. Артистка рассказала в YouTube-шоу «Ваша Наташа» , что сразу же забеременела.

По ее словам, становиться матерью она не планировала. Однако, приехав в гости к Тарзану, поняла, что останется на ночь.

«Чтобы как-то оправдать эту неловкую ситуацию, я ему сказала: „Хочу мальчика“. Я прям конкретно заказала. Он, конечно, опешил, но решил не сбивать волну и в итоге заказ исполнил четко. Прям с первого свидания все получилось», - отметила певица.

Королева и Глушко официально поженились уже после того, как на свет появился их сын Архип. Тарзан позвал замуж артистку в Киеве в день ее 30-летнего юбилея.

Недавно Королева очень расстроилась, когда ее выступление ко Дню Победы вырезали из телеэфира кремлевского концерта. Источник из окружения певицы, пояснил, что она тщательно готовила этот номер.

Беременность Семья Концерты Музыка Шоу-бизнес

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