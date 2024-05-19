Кадышева впервые за долгое время представила концерт после сообщений о раке

По данным издания, Кадышева презентовала учреждению девять личных сценических костюмов. На видео, опубликованном журналистами, исполнительница народных песен выглядит хорошо и выступает энергично. На кадрах также запечатлен супруг артистки Александр Костюк, который аккомпанирует ей на баяне.

Пара состоит в браке больше 40 лет. Во время концерта зрители могли услышать в исполнении артистки культовый хит «Виновата ли я».

Кадышева призналась журналистам, что добилась успеха благодаря супругу, сыну и ансамблю «Золотое кольцо».

«Я счастлива, что они есть в моей жизни, и что я дожила до своего возраста 65 лет», - сказала она.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин по фото определил, какие процедуры омоложения провели певице Надежде Кадышевой. По его словам, артистка прибегала к платизмопластике, блефаропластике нижних век, а также чек-лифтингу.