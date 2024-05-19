19 мая 2024, 09:07

Кадышева впервые за долгое время представила концерт после сообщений о раке

Global Look Press
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Народная артистка России, солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева 18 мая выступила во Всероссийском музее декоративного искусства. Певица впервые за долгое время дала концерт на фоне слухов об онкологическом заболевании, сообщил сайт News.ru.

По данным издания, Кадышева презентовала учреждению девять личных сценических костюмов. На видео, опубликованном журналистами, исполнительница народных песен выглядит хорошо и выступает энергично. На кадрах также запечатлен супруг артистки Александр Костюк, который аккомпанирует ей на баяне.

Пара состоит в браке больше 40 лет. Во время концерта зрители могли услышать в исполнении артистки культовый хит «Виновата ли я».

Кадышева призналась журналистам, что добилась успеха благодаря супругу, сыну и ансамблю «Золотое кольцо».

«Я счастлива, что они есть в моей жизни, и что я дожила до своего возраста 65 лет», - сказала она.

Ранее пластический хирург Владимир Плахотин по фото определил, какие процедуры омоложения провели певице Надежде Кадышевой. По его словам, артистка прибегала к платизмопластике, блефаропластике нижних век, а также чек-лифтингу.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
19 мая 2024, 09:25
Волочкова объяснила, почему не пиарит свои спектакли
Global Look Press
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Бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова редко выступает на сцене. В беседе с Пятым каналом она объяснила это отсутствием свободного времени.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», - сказала она.

Танцовщица пояснила, что принимает участие в благотворительных спектаклях, на которые раздает билеты бесплатно. По этой причине ее команда не занимается продвижением таких мероприятий.

По словам артистки, ее новое шоу оказалось успешным, выступления проходят каждые две недели.

Волочкова добавила, что в редкие выходные дни предпочитает проводить время с пользой для здоровья - отправляется в свою домашнюю баню, а затем окунается в ледяную купель.

Балерина рассказала изданию о тесном общении с 18-летней дочкой Ариадной. Она гордится, что наследница пытается добиться успеха самостоятельно, не используя громкую фамилию. По этой причине девушка выбрала псевдоним.

Спектакль Театры Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
19 мая 2024, 09:10
Водянова с мужем-миллиардером посетила гала-ужин во Франции
Global Look Press
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Супермодель Наталью Водянову заметили с супругом-миллиардером Антуаном Арно на гала-ужине, организованном благотворительным фондом Naked Heart France в Париже. Фотографии звезда разместила в Instagram*.

Водянова для светского мероприятия выбрала пышное платье красного цвета с разрезами, босоножки и маленькую сумку Dior.

Прическу модель предпочла с высоким пучком. Дополнил образ нежный макияж с помадой в розовых оттенках. Вместе с супругом-миллиардером Антуаном Арно Водянова позировала перед фотографами.

Пара вместе с 2011 года, но свои отношения они решили зарегистрировать официально в 2020 году. У супругов двое общих сыновей, а также трое детей модели от экс-мужа.

Недавно СМИ узнали, что работа киностудии супермодели Натальи Водяновой оказалась провальной. После ее переезда из России на предприятии зафиксировали убытки на шесть миллионов рублей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Благотворительность Модели Франция Шоу-бизнес
19 мая 2024, 05:08
«Треснули сосуды». Лолита решила бросить огород и заняться карьерой
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская показала поклонникам красные глаза после двух дней в огороде и заявила о намерении вернуться на сцену. Ее слова опубликовало издание Teleprogramma.pro.

После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, на которой присутствовала Лолита, вокалистке объявили бойкот, поэтому ей пришлось исчезнуть из медиапространства. Сама исполнительница даже нашла плюсы в своем положении, решила заняться уборкой и домашними делами. А в последнее время артистка высаживала растения на даче в Болгарии.

«Видите красный глаз? Треснули сосуды, давление поднялось. Два дня вниз головой с кустами, с подрезанием. Так надоело теперь уже! Я наелась этого! Лучше песни петь!» - сказала Лолита.

Она призналась, что скоро выпустит новые треки. Жизнь огородницы совсем приелась, поэтому пора вернуться в работу. В планах у артистки снимать видео и клипы на новую музыку.

Ранее Лолита пожаловалась, что сильно обожглась во время занятий садоводством. Она забыла надеть перчатки при стрижке можжевельника.

Песни Музыка Лолита Милявская
19 мая 2024, 04:09
Стал известен победитель юмористического шоу «Звезды»
РИА «Новости»
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Финал юмористического шоу «Звезды» прошел на НТВ. Жюри выбрало победителя из пяти финалистов, им оказался юморист Денис Дорохов и его команда «Регионы». Они получат приз 20 миллионов рублей.

Дорохов смог переиграть таких звезд российского шоу-бизнеса как Дмитрий Маликов, Лера Кудрявцева, Азамат Мусагалиев, Филипп Киркоров и Джиган. В жюри заседали Гарик Харламов, Сергей Жуков, Тимати, Валя Карнавал и Артемий Лебедев.

Выступление Дорохова зацепило жюри и все выставили ему высший бал. На втором месте оказался Азамат Мусагалиев с командой, на третьем - Киркоров. Лера Кудрявцева оказалась в аутсайдерах.

Киркоров во время своего выступления на шоу «Звезды» назвал Аллу Пугачеву бабушкой , что вызвало смех и аплодисменты у зрителей и судей.

Филипп Киркоров Лера Кудрявцева Шоу-бизнес

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