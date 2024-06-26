Кадры плачущей от боли Селин Дион появились в Сети

Страдающая аутоимунном недугом 56-летняя певица Селин Дион поделилась кадрами из нового документального фильма «Я - Селин Дион», который рассказывает о ее борьбе с синдромом скованности мышц. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Артистка испытывала сильные боли, из-за которых ей пришлось пока покинуть сцену.

На опубликованном певицей видео из фильма видно, что ее тело сковано и обездвижено. Артистка плачет и стонет от боли, а врачи пытаются облегчить ее состояние.

«Каждый раз, когда происходит что-то подобное, ты чувствуешь себя так неловко и как будто ты не контролируешь себя» - поделилась Дион.

В декабре 2022 года певице диагностировали редкое неврологическое заболевание - синдром мышечной скованности. Этим недугом страдает один человек на миллион. После этого Дион отменила тур по Европе и занялась лечением.