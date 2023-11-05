«Изъяли туфли и нейросеть». Цыганова раскрыла подробности обыска в ее квартире
Певица Вика Цыганова рассказала, что обыск в ее дома закончился. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Все закончилось. Искали улики. <…> Расходимся. Улики изъяли - туфли и нейросеть. Читайте Русскую классику», - написала артистка.
Позже Цыганова пообещала подписчикам, что даст комментарии завтра и пожелала всем хороших выходных.
Ранее в Telegram-канале певицы появилось видео , которое снял ее супруг Вадим. В нем он утверждал, что к ним в дом пришли с обыском, пост подписали «Собчак настучала». Супруг Цыгановой заявил, что успеет сделать несколько звонков и попросил кого-то за кадром не открывать дверь. Разногласия между знаменитостями начался после интервью, которое дала чета Цыгановых Юрию Дудю*. Телеведущая Ксения Собчак нелестно отозвалась о поступке певицы, а также раскритиковала ее за брендовые туфли.
*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.