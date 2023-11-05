«Изъяли туфли и нейросеть». Цыганова раскрыла подробности обыска в ее квартире

Полиция не подтвердила факт обыска в квартире Цыгановой — адвокат

Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям», что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.

«Дозвониться до клиентов я не могу, дома никого нет», - рассказала Дручинина.

Адвокат отметила, что при разговоре с сотрудниками полиции факт обыска в квартире Вики Цыгановой в правоохранительных органах не подтвердили.

Ранее в официальном Telegram-канале Цыгановой ее супруг Вадим опубликовал тревожное видео , в котором сообщил, что к ним в дом пришли с обыском. Пост подписали «Собчак настучала», намекая на разногласия с телеведущей, которые возникли после скандального интервью Дудю.

Позже певица написала , что «все закончилось» и добавила, что изъяли «улики» - туфли и нейросеть. Именно они фигурировали в скандале с Ксенией Собчак. Подписчиков Цыганова отправила читать русскую классику и пообещала прокомментировать все завтра.

*Юрий Дудь признан иностранным агентом на территории России.

Адвокат семьи Цыгановых Любовь Дручинина рассказала «Известиям» , что ее клиенты не выходят на связь. В доме, где якобы проходил обыск, сейчас никого нет.