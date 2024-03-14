Известный итальянский певец назвал цели приезда в Россию

«Завтра в своем концерте хочу передать посыл, чтобы в мир вернулся мир. Я здесь без каких-либо политических намерений», - заявил певец.

Гинацци добавил, что готов столкнуться с критикой на Западе, в том числе на родине, из-за этого концерта. Тем не менее, он выразил надежду, что его песни вызовут только положительные эмоции.

Певец заверил поклонников, что никогда не прекращал ездить в Россию и нынешний приезд также состоялся не спонтанно. В его планах - продолжать делать работу без каких-либо ограничений так, как он считает нужным.

Pupo выступает на итальянской сцене более 40 лет. Известность ему принесла композиция Gelato Al Cioccolato. Во время его гастролей в СССР в 1985 году артист дал 40 концертов. С тех пор он не раз приезжал в Россию.

Концерт пройдет в пятницу, 15 марта. Подготовка к нему началась еще в августе 2023 года. Итальянский певец выступит с российским артистами, среди которых Михаил Боярский, Лев Лещенко, Люся Чеботина и другие.

Ранее другой итальянский певец, Аль Бано, признался, что хочет снова приехать в Россию. Он однозначно заявил, что планирует порадовать российских поклонников своими концертами.