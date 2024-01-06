06 января 2024, 18:12

Ивлеева записала видеосообщение из Санкт-Петербурга

РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение, заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.

Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение , заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться», - сказала Ивлеева.

Также она рекомендовала подписчикам поменьше сидеть в интернете и больше времени «в эти чудесные деньки» проводить с близкими и родными.

«Берегите себя, скучаю и до скорой встречи. Смотрите, я еще такая - в шубейке с розой», - добавила блогерша.

Собчак не оставила это сообщение без внимания, заметив, что располагает информацией об отъезде от двух адвокатов , которые занимаются делом рэпера Vacio , появившегося на «голой» вечеринке Ивлеевой нагим, с носком вместо трусов.

«Настя сняла кружок из Петербурга: проводит время с семьей. <…> Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», - заключила Собчак.

Ксения Собчак Анастасия Ивлеева
06 января 2024, 02:11
«Вытащили из кабака». Резник рассказал, как вместе с Паулсом создал Вайкуле назло Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Лайма Вайкуле обвинила латвийского композитора Раймона Паулса, написавшего его главные хиты, в плагиате. Маэстро ответил, что уже давно не воспринимает соотечественницу всерьез. Поэт Илья Резник вступился за друга и коллегу, рассказав подробности о конфликте, сообщил сайт StarHit.

Агрессия Вайкуле, по его словам, объясняется приемом тяжелых препаратов. Таким образом Лайма зарабатывает на лекарства, отметил Резник. Однако его возмутили высказывания исполнительницы, которая стала известна благодаря им с Паулсом, которые написали ей хиты «Вернисаж» и «Еще не вечер».

«Мы с Раймондом - соавторы, создавшие в свое время эту певицу назло Алле Борисовне, когда ненадолго с ней поссорились. Мы вытащили Вайкуле из кабака, создали ей репертуар, вывели на сцену», - рассказал Резник правду о появлении на сцене Вайкуле.

Сам поэт стал ей практически продюсером, возил ее по радиостанциям, организовывал выступления на телевидении. Именно благодаря их с Паулсом песням она получила многие музыкальные награды.

Сейчас Вайкуле проживает в Латвии. В декабре она развлекала латвийского миллионера песней на русском языке.

Награды Латвия Русский язык Лекарства Песни Музыка Телевидение
06 января 2024, 01:13
Стали известны детали смерти режиссера Елены Демидовой
РИА «Новости»
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У режиссера Елены Демидовой перед Новым годом произошел приступ васкулита и сильно болели ноги. Об этом ее дочь Светлана рассказала в социальных сетях.

По словам женщины, 30 декабря у Демидовой случился приступ аутоиммунного воспаления стенок сосудов, что вызвало сильные боли в ногах. Родственники вызвали скорую помощь 4 января.

«Ее ноги и сердце не понравились врачам. У меня ее забрали, а в пять часов мне позвонили», - сообщила дочь погибшей.

Также Светлана отметила, что ее мать всегда переживала из-за кино и ей «болеть было некогда».

Режиссер и сценарист документального кино Елена Демидова умерла на 60-м году жизни. Она снимала фильмы для российского телеканала «Культура» и сотрудничала с киностудией имени Максима Горького.

Демидова родилась 23 апреля 1964 года в Оренбурге. После школы она поступила МВТУ имени Баумана по инженерной специальности. Позже режиссер получила историческое и режиссерское образование.

Кино Режиссер Фильмы Россия
06 января 2024, 00:59
Умерла звезда фильма «Мэри Поппинс» Глинис Джонс
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Звезда кино Глинис Джонс скончалась в возрасте 100 лет в США. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на представителя актрисы.

Джонс умерла в доме престарелых в Лос-Анжелесе. Там она находилась все последние годы. Причина смерти пока неизвестна.

Актриса родилась 5 октября 1923 года в Южной Африке и имела британское гражданство. Она известна по американскому фильму «Мэри Поппинс», где сыграла миссис Виннефред Бэнкс.

«Глинис Джонс, британская актриса, известная своей ролью иконы феминисток миссис Бэнкс в фильме 1964 года „Мэри Поппинс“, умерла. Ей было 100 лет», - уточнил телеканал.

Актриса была номинанткой на «Оскар» в фильме «Бродяги» за женскую роль второго плана. В 1973 году она получила премию «Тони» за роль в мюзикле «Маленькая ночная музыка». Всего на счету Джонс более сотни фильмов и сериалов.

США Сериалы Кино Фильмы Музыка
05 января 2024, 23:18
Звезда турецких сериалов умерла по время прочтения сценария
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Турецкая актриса Айла Алган скончалась на 87-м году жизни. В этот момент она читала новый сценарий, сообщила телерадиокомпания TRT.

Во время чтения у женщины случилось кровоизлияние в мозг. Актрису экстренно доставили в больницу, но медики не смогли ей помочь. Траурная церемония прощания состоится в субботу, 6 января.

Алган снималась в десятках турецких фильмов. Наиболее известными картинами с ее участием были сериал «Тысяча и одна ночь» и фильм «Последний гарем». Другими фильмы с ней - «Спроси свое сердце», «Улица разлук» и «Держите слово».

Алган родилась 29 октября 1937 года в Стамбуле, но провела детство во Франции. Позже она переехала в США и закончила там Нью-Йоркскую актерскую студию. У актрисы есть ребенок от мужа Беклана Алгана.

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