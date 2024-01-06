Ивлеева записала видеосообщение из Санкт-Петербурга

Блогер Анастасия Ивлеева записала видеосообщение , заявив, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. При этом журналистка и телеведущая Ксения Собчак ранее публиковала данные о ее отъезде из России.

«Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербурга. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими. Это классное время, когда можно отдохнуть, выдохнуть, перезагрузиться», - сказала Ивлеева.

Также она рекомендовала подписчикам поменьше сидеть в интернете и больше времени «в эти чудесные деньки» проводить с близкими и родными.

«Берегите себя, скучаю и до скорой встречи. Смотрите, я еще такая - в шубейке с розой», - добавила блогерша.

Собчак не оставила это сообщение без внимания, заметив, что располагает информацией об отъезде от двух адвокатов , которые занимаются делом рэпера Vacio , появившегося на «голой» вечеринке Ивлеевой нагим, с носком вместо трусов.

«Настя сняла кружок из Петербурга: проводит время с семьей. <…> Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», - заключила Собчак.