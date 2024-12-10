10 декабря 2024, 13:45

Ивлеева вышла замуж во второй раз

РИА «Новости»
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Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер Настя Ивлеева вышла замуж. Об этом 33-летняя артистка сообщила в своем Telegram-канале.

Подробностей Ивлеева не уточнила. Кто новый избранник блогерши - неизвестно.

«Вышла замуж», - кратко написала она.

О том, что у Ивлеевой появился новый поклонник, стало известно еще осенью. В ноябре Девушка познакомила своего молодого человека с семьей. Тогда в социальных сетях Анастасия опубликовала фотографию, на которой она обнимает свою племянницу, и сделала откровенное заявление.

«Приехала знакомить парня с семьей, тем временем моя племянница перестает дышать», - процитировал ее 5-tv.ru.

Блогер не стала раскрывать личность своего бойфренда, но подчеркнула, что знакомство с ее родными прошло успешно.

В 2019 году Ивлеева вышла замуж за музыканта Алексея Узенюка , известного под псевдонимом Элджей. Однако уже в 2020 году стало известно об их расставании.

В августе 2021 года пара официально подтвердила разрыв отношений, но после этого их неоднократно видели вместе на различных мероприятиях и в отпуске за границей. Однако ожидаемого воссоединения так и не произошло.

Ранее Ивлеева захотела заняться организацией путешествий, а также производством алкоголя и мебели под собственным брендом. До этого блогер погасила гигантский долг перед ФНС.

Отношения Блогеры Анастасия Ивлеева
10 декабря 2024, 05:27
Альбину Сексову оштрафовали за разжигание межнациональной ненависти в песнях
РИА «Новости»
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Тушинский суд Москвы оштрафовал певицу Альбину Сексову (Елена Казарина) за возбуждение ненависти по национальному признаку в одной из ее песен. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

Из материалов дела следует, что прокурор обнаружил на YouTube «музыкальное произведение с признаками возбуждения ненависти либо вражды, унижения и превосходства группы лиц по национальному признаку», исполнителем которого оказалась Казарина.

Проведя проверку, эксперты обнаружили в тексте высказывания, которые выражают негативную оценку людей, объединенных некоторой национальностью, языком или происхождением.

О назначенном заседании певицу известили, но она на него не явилась.

«Суд признал ее виновной <...> и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей», - сообщили в суде.

Ранее певицу Глюкозу оштрафовали на пять тысяч рублей за употребление наркотиков или психотропных веществ. Сама певица попыталась опровергнуть эту информацию в соцсетях.

Штрафы Суд Законы Соцсети Песни YouTube Москва
09 декабря 2024, 12:23
Редкое заболевание кишечника выявили у Бориса Щербакова
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У народного артиста России Бориса Щербакова обнаружили редкое заболевание кишечника. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время обследования брюшной полости у актера выявили пневматоз. Щербакова предупредили о риске тяжелых осложнений и кровотечений.

«За состоянием кишечника актеру рекомендовали наблюдать, пока операция не требуется», - написали авторы поста.

На прошлой неделе Щербаков упал на лестнице. Актер сильно ударился головой и получил перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Сначала пострадавшего отравили в НИИ имени Склифосовского, а затем перевели в другое медицинское учреждение.

Здравоохранение Болезни Актеры Артисты
09 декабря 2024, 10:44
«Я стала жертвой». Анна Asti рассказала, как ее интимные фото попали в Сеть
Global Look Press
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Певица Анна Asti заявила, что стала жертвой мошенников, сливших ее откровенные снимки в интернет. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«К сожалению, я стала жертвой преступников, которые незаконно проникли в мой телефон и украли личную информацию. В результате были слиты мои приватные фотографии», - заявила артистка.

Она назвала произошедшее грубым нарушением ее частной жизни и попыткой подорвать репутацию. Также вокалистка заявила, что последние полгода ее вместе с мужем Станиславом Юркиным шантажировали, требуя много денег. Все слитые фотографии она снимала только для супруга.

«Мы просим уважать нашу приватность и прекратить распространять эти материалы», - написала певица.

В январе этого года Анна Asti перенесла операцию на ступнях. Звезда страдает болезнью Келлера II, которая проявляется болью при ходьбе и судорогами. Из-за симптомов артистка не могла спать по ночам. В рамках лечения понадобилось хирургическое вмешательство.

Фото Интернет Деньги
09 декабря 2024, 07:36
Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди
Global Look Press
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Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Иск против исполнителей подал адвокат Тони Базби, представляющий сотни других заявителей по скандальному делу Пи Дидди. Юрист отказался давать комментарии. Иск против рэпера Пи Дидди подали в октябре, а 9 декабря в заявление включили Jay-Z.

Перед повторной подачей юрист передал Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». Музыкант в ответ подал собственный иск и назвал обвинения против него отвратительными.

«Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» - отметил он.

Ранее Пи Дидди обвинили в ряде преступлений, в том числе в убийствах и торговле людьми. Судебное разбирательство над ним состоится 5 мая 2025 года. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы.

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя - Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.

Скандалы Изнасилования Шоу-бизнес Скандал с Пи Дидди

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