03 мая 2024, 12:34

Ивлеева решила создать собственное честное СМИ

Global Look Press
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Блогер Анастасия Ивлеева решила открыть собственное честное СМИ. О своих планах она рассказала в интервью ресторатору Андрею Третьякову на его YouTube-канале.

По словам Ивлеевой, в ее адрес обрушилась волна негатива после «голой» вечеринки. Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы.

Теперь блогер намерена основать собственное СМИ, задачей которого будет объективное освещение событий с учетом различных точек зрения.

«Очень жаль, что в наше время таких крайне мало - в основном это маленькие Telegram-каналы, которые пишут харизматичные админы», - отметила она.

В интервью Ивлеева также призналась, что удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха. На днях блогерша подчистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.

Блогеры Интервью Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 11:54
Ивлеева призналась, как на самом деле относится к Путину
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Телеведущая Анастасия Ивлеева с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она заявила об уважении в лидеру государства.

«Я всегда к нему так относилась - не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», - пояснила она.

Ивлеевой также пришлось второй раз в жизни публично ответить на вопрос, что бы она спросила оказавшись перед президентом страны.

«Чем помочь?» - поинтересовалась бы блогер у Путина.

Ивлеева порассуждала на тему, нужно ли президенту заводить личный блог. По ее словам, Путин и так «дико популярен» в сети, поэтому никакие аккаунты ему не нужны.

В той же беседе телеведущая объяснила, почему удалила все фото и видео в соцсетях. Как выяснилось, она почистила блоги от растерянности, незнания и страха.

Блогеры Россия Владимир Путин Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 11:18
Ивлеева признала, что «голая» вечеринка прошла «не в то время»
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева признала, что голая вечеринка прошла «не в то время и не в том месте». Она сообщила об этом в интервью для YouTube-канала блогера и ресторатора Андрея Третьякова.

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте», - высказалась о своем празднике Анастасия.

После последующего за вечеринкой скандала блогер приняла решение временно отстраниться от общественной жизни и сосредоточилась на восстановлении своего психологического равновесия.

Ивлеева также отметила, что после мероприятиях в Telegram-каналах распространили много ложной информации о происшедшем.

По словам блогера, несмотря на то, что некоторые знаменитости отвернулись от нее после произошедшего, она не держит на них обиду.

Скандальное событие состоялось в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Фото и видеозаписи с вечеринки, на которых засняли полуобнаженных артистов, вызвали большой резонанс в обществе.

Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой». Она рассказала про свое отношение к президенту России Владимиру Путину и поездку в Донбасс.

Скандалы Блогеры Анастасия Ивлеева
03 мая 2024, 10:41
«Спящий глаз». У Анфисы Чеховой возникли осложнения из-за ботокса
РИА «Новости»
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Телеведущая Анфиса Чехова столкнулась с побочным эффектом после укола ботокса. У нее перестал нормально открываться глаз. Об этом звезда сообщила в своих соцсетях.

«Как будто один глаз у меня как прежде, большой, а второй, будто не выспался или не проснулся. Спящий глаз», - написала Чехова.

Она сделала укол, чтобы выровнять бровь, но результат получился совсем не таким, как ожидалось. При этом Чехова не стала возлагать ответственность за произошедшее на врача.

«Вы можете ходить к одному и тому же косметологу 20 лет, но в один прекрасный момент у вас упадет бровь или глаз. И это те самые риски, которые несут все люди, которые колют себе ботокс» - предупредила телеведущая.

Чехова надеется, что неудачный эффект от процедуры исчезнет в течение одного-двух месяцев. Однако она ищет способы ускорить восстановление, чтобы полноценно участвовать в съемках.

Ранее стало известно, что актриса Ким Кардашьян сделала рискованную пластическую операцию. Поклонники заметили на последних снимках звезды неестественно тонкую талию.

Пластические операции Красота
03 мая 2024, 10:13
«Козлины!» Волочкова разнесла подписчиков за критику отредактированных снимков
РИА «Новости»
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова разругалась с фанатами, которые обвинили ее в переборе с ретушью фотографий. Танцовщица остро отреагировала на критику, обозвав подписчиков «козлинами», сообщил Voice.

«Мне по фигу, что вы про меня пишете, козлины! Завидуйте молча, толстожопы! Не можете билет взять сюда? И не сможете! Миллион рублей один. А нас тут трое… Пока, неудачники!» - заявила она.

Балерина проводит майские праздники на Мальдивах с фотографом Еленой Галицыной и тайным спутником. Она без устали снимает и выкладывает фото и видео в свой блог. Однако, помимо восторженных комментариев, пользователи написали множество замечаний по поводу редактирования снимков.

«А Лена фотошопу в нулевых училась? Ретушь фотографии должна быть аккуратной и лишь немного должна стирать недостатки. А не лепить нового Кена из магазина», «Ощущение, что Леночка Галицына со своими фотошопами просто, извиняюсь, стебется над Настей», «Никогда не думала, что напишу, но после таких „фотографий“ уж лучше шпагат», - отметили поклонники.

Такая критика сильно разозлила артистку, она посоветовала фанатам самим купить виллу на Мальдивах, чтобы отдыхать «по-волочковски», а также оставить свое мнение при себе.

Ранее балерина пожаловалась на укус комара на острове. Она посетовала, что из-за сильного отека не сможет фотографироваться.

Отдых Анастасия Волочкова Шоу-бизнес

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