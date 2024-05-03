Ивлеева решила создать собственное честное СМИ

По словам Ивлеевой, в ее адрес обрушилась волна негатива после «голой» вечеринки. Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы.

Теперь блогер намерена основать собственное СМИ, задачей которого будет объективное освещение событий с учетом различных точек зрения.

«Очень жаль, что в наше время таких крайне мало - в основном это маленькие Telegram-каналы, которые пишут харизматичные админы», - отметила она.

В интервью Ивлеева также призналась, что удалила посты с критикой СВО в соцсетях из-за страха. На днях блогерша подчистила контент в двух аккаунтах с совокупной аудиторией свыше 25 миллионов человек.