Ивлеева прошлась в прозрачном платье и без лифчика по Парижу

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Ивлеева прошлась по улицам Парижа в прозрачном белом платье и ярком кардигане. При этом блогер не стала надевать бюстгальтер. Также Ивлеева сделала укладку с эффектом мокрых волос. Девушка показала снимок, сделанный напротив Эйфелевой башни с круассаном в руках.

Ранее Ивлеева обсудила со своими подписчиками фотографии до и после похудения. Она рассказала, что за весну набрала 14 килограммов. Блогер предположила, что лишний вес появился из-за стресса, ведь в негативные периоды жизни люди чаще всего заедают свою печаль.

Ранее тиктокер Даня Милохин извинился перед Константином Эрнстом за срыв съемок шоу «Ледниковый период». По словам Милохина, он хотел бы вернуться на Первый канал.

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