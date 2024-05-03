Ивлеева призналась, как на самом деле относится к Путину
Телеведущая Анастасия Ивлеева с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину. В беседе с блогером и ресторатором Андреем Третьяковым на его YouTube-канале она заявила об уважении в лидеру государства.
«Я всегда к нему так относилась - не было момента, чтобы я сидела, злилась и за что-то проклинала его», - пояснила она.
Ивлеевой также пришлось второй раз в жизни публично ответить на вопрос, что бы она спросила оказавшись перед президентом страны.
«Чем помочь?» - поинтересовалась бы блогер у Путина.
Ивлеева порассуждала на тему, нужно ли президенту заводить личный блог. По ее словам, Путин и так «дико популярен» в сети, поэтому никакие аккаунты ему не нужны.
В той же беседе телеведущая объяснила, почему удалила все фото и видео в соцсетях. Как выяснилось, она почистила блоги от растерянности, незнания и страха.