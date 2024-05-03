Ивлеева признала, что «голая» вечеринка прошла «не в то время»

«Это было мероприятие, которое произошло не в то время, не в том месте», - высказалась о своем празднике Анастасия.

После последующего за вечеринкой скандала блогер приняла решение временно отстраниться от общественной жизни и сосредоточилась на восстановлении своего психологического равновесия.

Ивлеева также отметила, что после мероприятиях в Telegram-каналах распространили много ложной информации о происшедшем.

По словам блогера, несмотря на то, что некоторые знаменитости отвернулись от нее после произошедшего, она не держит на них обиду.

Скандальное событие состоялось в конце декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Фото и видеозаписи с вечеринки, на которых засняли полуобнаженных артистов, вызвали большой резонанс в обществе.

Ивлеева дала первое интервью после истории с «голой вечеринкой». Она рассказала про свое отношение к президенту России Владимиру Путину и поездку в Донбасс.