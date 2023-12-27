Ивлеева попросила прощения за «голую вечеринку» в 20-минутном ролике
Блогер Анастасия Ивлеева извинилась за скандальную «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» и записала 20-минутное обращение. Видеозапись она опубликовала в Instagram*.
Ивлеева назвала мероприятие неприемлемым и призналась, что потеряла связь с реальностью, когда решила организовать эту вечеринку.
«В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего», - рассказала бывшая телеведущая.
Она попросила прощения у российских артистов, выступления которых после скандала начали убирать из новогоднего эфира. По словам Ивлеевой, она «оказалась на самом дне».
«Мне больно осознавать, что все попали под общую гребенку - происходят отмены, расторжения», - отметила блогерша.
Ранее Ивлеева провела вечеринку, на которую звезды пришли в откровенных костюмах. За мероприятие уже извинились журналистка Ксения Собчак , певица Лолита и артист Филипп Киркоров. После нашумевшей вечеринки с Ивлеевой перестали сотрудничать МТС и банк «Тинькофф».
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