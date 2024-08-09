09 августа 2024, 13:11

Ивлеева погасила гигантский долг перед ФНС

Global Look Press
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Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева полностью погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой России. Об этом сообщили журналисты «Известий».

По данным издания, в регистрационных документах Ивлеевой от 9 августа указано, что налоговый долг полностью погашен. До этого он составлял приблизительно три миллиона 849 тысяч рублей.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что в июле ФНС возбудила на Ивлееву исполнительное производство с целью взыскать задолженность в размере более 11 миллионов рублей. Приставы арестовали счета, недвижимость и транспорт телеведущей, а также запретили выезд из России. После этого, по данным РИА «Новости», блогер выплатила весь долг.

Долги Налоги Анастасия Ивлеева
09 августа 2024, 13:55
«Вспомнила, что такое хейт». Жена Петросяна ответила всем недовольным критикам
Global Look Press
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Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вновь переживает волну хейта. На своей странице в Instagram* она разместила видео из Сочи, заявив о непонимании возникшей критики в комментариях.

«Я вспомнила, что такое хейт благодаря добрым „комментаторам“, которые сегодня вновь обрушились на меня. Честно говоря, совершенно не поняла, за что. Но это уже не имеет никакого значения», - сказала она.

На кадрах ролика Брухунова лежит на шезлонге на сочинском побережье. На ней надета красная рубашка с принтом в виде египетских кошек. Из аксессуаров женщина выбрала солнцезащитные очки, золотую цепочку и сумку.

На днях в интервью стилисту и блогеру Ксении Князевой на ее YouTube-канале Брухунова проговорилась, что начала жить с Петросяном, когда тот был еще женатым человеком. После этого пользователи начали упрекать комика в измене.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отношения Брак Евгений Петросян Шоу-бизнес
09 августа 2024, 13:00
Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя новорожденного ребенка
Global Look Press
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Звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила, что новорожденную девочку назвали Лия. Новый пост вместе с ней и мужем, фигуристом Ильей Авербухом, актриса опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться», - подписала снимок Арзамасова.

На фото счастливый отец держит на руках малышку, а его супруга обнимает мужа за плечи.

Арзамасова стала мамой во второй раз. Она состоит в браке с Авербухом с 2020 года. Супруги уже воспитывают сына, которому дали имя Лев.

Ранее актриса Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца. Звезда сериала «Клуб» показала подписчикам кадры с младенцем на берегу океана.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Брак Instagram Илья Авербух
09 августа 2024, 12:56
«Начала слепнуть». Дана Борисова заявила о страшных последствиях приема «Оземпика»
Global Look Press
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Телеведущей Дане Борисовой удалось избавиться от 12 лишних килограммов благодаря приему популярного препарата для диабетиков «Оземпик». В беседе с порталом Леди Mail она призналась, что вместе со стройной фигурой получила серьезные последствия для здоровья.

«Меня постоянно тошнило, я дважды теряла сознание и даже начала слепнуть. Я шла по улице и вдруг перед глазами - полный туман. Никому этот препарат не советую», - поделилась телеведущая.

Она отметила, что сейчас находится в отличной форме и не поправляется. В еде себя практически не ограничивает, поскольку равнодушна к ней и мало ест.

«Могу даже весь день кружиться, заниматься делами и только под вечер вспомнить, что ни разу не села за стол. Единственное - у меня в рационе уже много лет нет сахара и соли», - уточнила она.

Борисова добавила, что не сидит на диетах, а также избегает занятия спортом. При этом она старается много ходить - не менее пяти тысяч шагов в день.

Ранее телеведущая сообщала о перенесенной липосакции. Ей выкачали жир из тела липофилингом, а после провели коррекцию.

Лекарства Диеты Диабет Дана Борисова Шоу-бизнес
09 августа 2024, 12:21
Анастасия Задорожная рассекретила имя и пол первенца
Global Look Press
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Звезда сериала «Клуб» Анастасия Задорожная назвала новорожденную дочь Александрой. Актриса рассекретила имя и пол ребенка на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Надеюсь, шум океана вы полюбите так же как и я, Александра Владимировна», - написала она к размещенному ролику.

Артистка показала подписчикам кадры с младенцем. На видео Задорожная позировала на берегу океана в свободном платье и босиком. На руках она нежно укачивала дочку.

Поклонники поздравили артистку с прибавлением в семье и пожелали благополучия.

«Какое имя чудесное», «Здоровья вам с малышкой», «Очень трогательно», «Еще одна красота появилась», - отметили пользователи Сети.

Накануне звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова сообщила в своем блоге в соцсети, что второй раз стала мамой. Однако она пока не уточнила ни пол, ни имени новорожденного.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Актеры Шоу-бизнес

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