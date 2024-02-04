Ивлеева подала иск к производителю энергетиков на 4,6 миллиона

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По данным канала, исковые требования к ООО «Сила воина Евразия», где производили безалкогольный напиток, не раскрыли.

Предположительно, претензии Ивлеевой связаны с остановкой производства Easy Peasy. После «голой» вечеринки энергетик пропал из торговых сетей, сейчас его почти не осталось в онлайн-магазинах.

Компания «Коленки пчелы», которая также производит чипсы, до скандала приносила доход в полмиллиарда рублей. В 2022 году выручка составила 445 миллионов рублей. Ивлеева заплатила 23 миллиона налогов.

Суд в Москве зарегистрировал иск к Ивлеевой из-за «голой» вечеринки. Истец потребовал выплатить компенсацию в размере миллиарда рублей. Средства он попросил перевести в фонд поддержки участников спецоперации.