Ивлеева опровергла слухи об отъезде из России после «голой» вечеринки

Блогер дала первое интервью после скандального события, которое прошло в московском клубе «Мутабор» и имело большой общественный резонанс. Она заявила, что несмотря на негатив, с которым пришлось столкнуться, уезжать из страны никуда не собиралась.

«Желания покинуть Россию у меня не было никогда. Зачем мне покидать родную страну, в которой у меня все: друзья, семья, бизнес, работа, аудитория? Об этом вопрос не стоял никогда», - сказала Ивлеева.

Она столкнулась с огромным количеством неверных интерпретаций от представителей прессы. Это даже заставило блогера задуматься о создании собственного СМИ - честного и объективного.