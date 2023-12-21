Ивлеева назвала «легендарной» откровенную вечеринку в Москве

Ранее в соцсетях распространили фотографии с мероприятия Ивлеевой, которое прошло в среду в столице. Главным условием для звездных гостей стало использование как можно меньше одежды. Сама Ивлеева появилась с украшением за 23 миллиона рублей.

«Мы не выспались, естественно. Но это того стоило. Пишут комментарии, что это разврат и бесовщина, хотя люди просто пришли в красивых нарядах. Мы смотрим на красивых моделей на Западе, говорим про это. А тут вышли наши, и все спрашивают, как так можно», - заявила она.

Ивлеева отметила, что ей нравится непринятие друга друга в обществе.

«Я так люблю это! Надеюсь, что это не закончится никогда. Нужно больше негодования на простые и понятные вещи. Это было легендарно и весело! Мы мощные, сильно горжусь своей командой», - добавила блогер.

Участников вечерники Ивлеевой жестко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он упрекнул их в разгульном поведении в непростое для России время.