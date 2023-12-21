21 декабря 2023, 14:32

Ивлеева назвала «легендарной» откровенную вечеринку в Москве

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Известный блогер Настя Ивлеева призналась, что была готова к критике после откровенной вечеринки с минимумом одежды в Москве. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ранее в соцсетях распространили фотографии с мероприятия Ивлеевой, которое прошло в среду в столице. Главным условием для звездных гостей стало использование как можно меньше одежды. Сама Ивлеева появилась с украшением за 23 миллиона рублей.

«Мы не выспались, естественно. Но это того стоило. Пишут комментарии, что это разврат и бесовщина, хотя люди просто пришли в красивых нарядах. Мы смотрим на красивых моделей на Западе, говорим про это. А тут вышли наши, и все спрашивают, как так можно», - заявила она.

Ивлеева отметила, что ей нравится непринятие друга друга в обществе.

«Я так люблю это! Надеюсь, что это не закончится никогда. Нужно больше негодования на простые и понятные вещи. Это было легендарно и весело! Мы мощные, сильно горжусь своей командой», - добавила блогер.

Участников вечерники Ивлеевой жестко раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов. Он упрекнул их в разгульном поведении в непростое для России время.

Блогеры Музыка Москва 2023
21 декабря 2023, 03:08
«Противный голос». Стало известно, как Градский относился к Пугачевой
РИА «Новости»
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Певец Александр Градский называл голос Пугачевой «противным» и считал, что Примадонна испортила свои вокальные данные холодным шампанским. Об этом близкий друг исполнителя, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал газете «АиФ».

У Додолева остались записи интервью с музыкантом, которые не вошли в книгу, выпущенную к 70-летию Градского в 2019 году. В одной из таких бесед разговор зашел об Алле Пугачевой.

По словам журналиста, Градскому нравились около 10 песен, исполненных Пугачевой. В их числе: «Посидим поокаем», «Даром преподаватели…», «Не отрекаются любя», песни из кинофильма «Ирония судьбы».

«Но в целом он не высоко оценивал голос Примадонны. Точная цитата: „Голос у нее очень противный - меее… Послушай, как она поет: ‚По острым иглам яркого огня‘… Это бестембровое пение, вообще. Но по тем временам это было здорово, потому что так никто не делал“», - рассказал Евгений Додолев.

Также Градский говорил, что Пугачевой с 1986 года тяжело петь вживую из-за узлов на связках. Певец считал, что это произошло от холодного шампанского и неразумного отношения Примадонны к собственному вокальному аппарату.

Ранее стало известно, что Градский называл брак Пугачевой и шоумена Максима Галкина* бизнес-союзом. По мнению певца, Пугачева в свое время помогла Галкину, а теперь он ее обеспечивает.

* Максим Галкин - признан иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин Умер Александр Градский
21 декабря 2023, 02:17
Прилучный сыграет в сериале о группе «Комбинация»
РИА «Новости»
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Начались съемки сериала о мега-популярной в 90-х группе «Комбинация». Одну из главных ролей сыграет актер Павел Прилучный. Об этом сообщило издание «Вокруг.ТВ».

Сериал основан на реальных событиях. В восьми сериях покажут, как участницы группы шли к славе и своей мечте.

Продюсеры нового проекта: Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Андрей Резник, Александр Сыров, Елена Мельникова и Игорь Гудков - раньше работали над нашумевшим сериалом «Король и Шут».

Главные роли в байопике исполнят Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Елизавета Базыкина («Надвое»), Павел Прилучный («Мажор»), Анастасия Уколова («Громкая связь») и Даниил Воробьев (Гром: Трудное детство). Прилучный сыграет продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, который после рождения дочери решил создать музыкальную группу.

Режиссером стал Никита Власов. Премьера сериала ожидается в 2024 году на онлайн-платформе Wink.

Ранее стало известно, что в молодежном рейтинге лучших актеров уходящего года Павел Прилучный занял второе место , набрав 21% голосов. В опросе принимали участие юноши и девушки в возрасте 18–24 года.

Сериалы Музыка Актеры Павел Прилучный
21 декабря 2023, 00:27
Анатолий Цой потерял сознание во время съемок клипа
РИА «Новости»
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Российский певец Анатолий Цой, выступающий под псевдонимом TSOY, упал в обморок во время съемок нового клипа на песню «Торнадо». О самочувствии артиста Пятому каналу рассказала его пиар-менеджер Катерина Урлова.

По ее словам, в последнее время у Цоя довольно напряженный график, большое количестве съемок и концертов, поэтому накопилась усталость, которая и дала о себе знать. Только к началу декабря он совершил более 100 перелетов по всему миру.

Самочувствие артиста ухудшилось во время записи танцевальных сцен. Цой упал на пол, потеряв сознание на несколько минут.

«Видимо, эта была кратковременная потеря сознания от общего перенапряжения организма», - заявила Урлова.

Сейчас с певцом все хорошо, он вернулся к работе.

Ранее врач-кардиолог Анна Кореневич предупредила об опасности длительного хронического стресса. По ее словам, он может стать фактором, вызывающим воспаление в сосудах и сгущение крови. Кортизол - гормон стресса, который иначе называют «гормоном смерти», как раз и отвечает за регулирование процесса.

Музыкальные клипы Музыка Актеры
20 декабря 2023, 22:40
Скоропостижную смерть Пухляша из клипов Little Big назвали неожиданной
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Ушедший из жизни танцор Дмитрий Красилов никогда не жаловался на проблемы со здоровьем, не увлекался запрещенными препаратами и давно привык находиться в своем весе. Поэтому его смерть стала неожиданной для всех, кто его знал. Об этом в беседе с «Московским комсомольцем» заявила приятельница артиста певица Алена Кравец.

Она подчеркнула, что обсуждения о причинах смерти Пухляша продолжаются уже несколько дней.

«Внезапная смерть кажется странной. У Димы не было серьезных вредных привычек, которые бы могли привести к такому трагическому исходу. Знаете, бывает, некоторые звезды увлекаются „запрещенкой“, в результате умирают из-за проблем с сердцем. Но Дима всегда был далек от этого», - заявила певица.

Кравец добавила, что не видит причин в раннем уходе из жизни из-за лишнего веса. Она пояснила, что танцор уже много лет не прибавлял, но и не сбавлял килограммы и вполне научился с ними жить.

«Дима никогда не пил много - всегда знал свою меру. На многих мероприятиях он вообще не притрагивался к спиртному», - подчеркнула она, комментируя слухи, что Красило в свой последний день жизни вернулся нетрезвым.

Певица не исключила, что причиной мог стать сердечный приступ, вызванный стрессом. Она пояснила, что после съемки в клипе Little Big Красилов не смог удержаться на этом уровне. Он постоянно работал, записывал песни и снимался в клипах, но ничего не «взлетело».

«Из-за чего он сильно переживал. Я считаю, что проблемы с сердцем вызваны как раз стрессом» - подытожила певица.

Тело Дмитрия Красилова нашли в коридоре московской квартиры спустя сутки после его отъезда с работы из-за недомогания. СМИ уже выпустили несколько версий причин раннего ухода артиста из жизни. Среди них сердечная недостаточность , лишний вес и нарушение работы эндокринных желез. Официального заявления эти мнения пока не получили.

Прощание с Дмитрием Красиловым пройдет в ближайшую пятницу, 22 декабря, в Большом траурном зале Троекуровского кладбища Москвы. Похоронят танцора в Алтайском крае , откуда он родом. Вопросом перевозки тела сейчас занимаются родственники.

Музыкальные клипы Музыка Москва 2023

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