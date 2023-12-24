Ивлеева извинилась за «голую» вечеринку в Москве

Ивлеева рассказала, что в 2022 году стала главным редактором журнала «Playboy Россия». Вместе с командой она сняла несколько откровенных фотосессией с участием 100 женщин. Когда издание покинуло российский рынок, блогер получила права на созданный ею творческий контент.

«Мы организовали закрытую презентацию этого проекта для звезд шоу-бизнеса, блогеров, друзей и их +1. Это было в первый день вечеринки. На второй день продавали билеты, на мероприятие пришли 1,5 тысячи человек», - рассказала Ивлеева.

Блогер заявила, что участникам вечеринки отправили «спокойные» референсы костюмов. Однако гости интерпретировали эти снимки сами.

По мнению Ивлеевой, было неуместно и распространять фото и видео с мероприятия в Сети. Она выразила сожаление, что не смогла ограничить съемку.

«Я за это приношу извинения перед всеми - перед обществом и своими гостями», - подытожила блогер.

Вечеринка Ивлеевой вызвала резкое осуждение россиян и многих политиков. Ее участников, в том числе народного артиста России Филиппа Киркорова , призвали прилечь к ответственности. Сейчас профильные ведомства проверяют мероприятие на пропаганду ЛГБТ *.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.