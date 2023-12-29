«История неслучайная». Травля звезд после «голой» вечеринки изменит ситуацию на телевидении

Общественность не поддержала травлю Я не вижу публичной поддержки вокруг всего этого процесса. Скорее, мы видим административный «каток»: кого-то проверяют на налоги, кого-то просто превентивно удаляют с концертов, разрывают контракты. Но это пока никак не отразилось на публичном отношении к этим людям. Если чиновники, администраторы и бизнесмены появятся в списке, то совершенно непонятно, как к ним сработают санкции.

То есть даже если кто-то выступал организатором, совершенно непонятно, что вменить ему в вину. Насколько я понимаю, главным таким «месседжем» публичного обвинения было то, что в суровые годы СВО кто-то позволяет себе веселиться, тем самым показывая и проявляя свое неуважение. То есть к публичным людям это хотя бы применимо, потому что они лидеры мнений, таким образом, они попадают под этот запрос «благочестия и скорби». Но как это можно объяснить бизнесменам, не очень понятно. <…> Мы видим с этими Лолитами и прочими, что они уже извинились. Я думаю, что они вернутся все на свои места, и все останутся при своих. Они удивились и извинились, их пожурили и простили.

Далее - прямая речь.

Артисты из 80-х надоели Я думаю, что эта история в каком-то смысле неслучайная, поскольку нельзя сказать, что это какой-то эксцесс или что-то такое выходящее за рамки привычного. Мы видим, что все, скорее, удивлены тем, что данное мероприятие стало таким поводом для морализаторства на пустом месте. Даже сами люди, которые сами никогда ни в чем подобном не участвовали, тем не менее, видят в этом что-то сверхъестественное. Очевидно, что какая-то волна была пущена, но она уже спадает. Людям не очень зашла травля в целом любимых артистов, которые в последние 30 лет не сходят с экранов.

В обновлении есть как раз позитивный момент. Дело в том, как мне кажется, что эта «несменяемость» артистов, которые еще с 70-80-х годов являются такими скрепами, не уходящими с телеэкранов, - это проблема. Потому что многие видят в эстраде какой-то уже неживой монолит, который всем надоел. Многие перестали смотреть все эти передачи, какая-то атмосфера действительного обновления была перекрыта. Все эти шоу «Голос»… Что, в 145-миллионной стране других людей нет? Последний год каких-то новых имен практически не появляется. И в этой узурпации старыми звездами всех эфиров ничего хорошего нет. Если, как ни странно, довольно негативное событие, связанное с травлей, приведет к какой-то мысли, что можно что-то обновить, то это хороший пример того, как негативное событие позитивно влияет на нашу жизнь.