Исследования не выявили следы наркотиков в организме звезды «Друзей» Мэттью Перри

По данным сайта, пока эксперты провели менее углубленный тест, который не выявил наркотиков в организме актера. Однако более углубленные исследования все еще не завершились. Они нужны, чтобы понять, принимал ли Перри перед смертью другие наркотические вещества. Также тесты помогут определить, не превысил ли он дозу каких-либо отпускаемых по рецепту препаратов.

Все исследования займут от четырех до шести месяцев, указали авторы TMZ. Только после того, как эти данные соберут, коронер сможет назвать причину смерти звезды «Друзей».

Мэттью Перри скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело актера, которому было 54 года, обнаружили в джакузи. Незадолго до смерти Перри опубликовал в соцсетях пост , который теперь кажется поклонникам пророческим.