«Испытывал дискомфорт». Звезда «Слова пацана» Минекаев рассказал о поцелуе с Пересильд

«Мы быстро сняли. Со второго или третьего дубля. Я не знал, что это был ее первый поцелуй. Я испытывал дискомфорт. Всегда испытываешь дискомфорт, когда целуешься с малознакомым человеком», - пояснил актер.

Минекаев также рассказал о знакомстве со своей будущей женой Азизой в 2015 году, когда он только поступил на первый курс. По его словам, их отношения прошли испытание временем и различными кризисными ситуациями. Актер сделал ей предложение. Влюбленные хотели сходить вдвоем в мечеть, но выяснилось, что нужны свидетели.

Минекаев также рассказал о реакции супруги на подъем его популярности после успешного выхода сериала. Сначала ей было неприятно, но потом Азиза перестала придавать этому значение, доверяя мужу.

Ранее 15-летний актер Леон Кемстач, сыгравший в сериале Андрея Пальто, заявил, что всегда влюблялся в девушек постарше.