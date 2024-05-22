«Испугался страшно». Кушанашвили рассказал об угрозах бандитов из-за Ветлицкой

«В 1999 году меня вывезли в лес представители очень известной певицы, которая сейчас живет в Испании. Разве я назвал имя „Наталья Ветлицкая“? И приставили пистолет с виску. Я испугался. Прочитали мне лекцию, что, если я не закрою рот… А я в этих „Акулах пера“ произнес что-то, что им показалось не очень простительным. Мне просто не понравилась песня», - рассказал Кушанашвили.

По его словам, произошедшее стало для него шоком. Он даже хотел уйти из профессии.

«Когда тебя вывозят, а у тебя уже трое детей, ты думаешь: „А зачем мне все это нужно?“ Я испугался страшно. Думал уйти из профессии, но куда? Лучше буду хулиганить, пока живой», - отметил он.

Кушанашвили добавил, что, несмотря на страх, решил остаться журналистом.

Осенью Генпрокуратура решила проверить Кушанашвили на инсценировку инфаркта ради привлечения внимания. Ведущему стало плохо в московском ресторане. Его отвезли в больницу.