02 июля 2024, 18:44

Исполнительница хита «Солнышко» вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Бывшая участница группы Demo Александра Зверева вернулась в Россию спустя 10 лет жизни в США. Певица, известная благодаря хиту «Солнышко», приехала на Родину на заработки, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, у 43-летней артистки не задалось ведение курсов для беременных в США, поэтому она решила вернуться в Россию и начать проводить энергопрактики. На ее однодневный ретрит в Подмосковье можно попасть за 35 тысяч рублей, где удастся получить автограф звезды и приобрести ее книгу.

Сама Зверева заявила, что за десять лет в США деградировала из-за отсутствия качественного общения. Кроме того, выяснилось, что у певицы есть долг перед российской налоговой в 62 тысячи рублей.

У Зверевой четверо детей от трех браков. В США она работала в качестве женщины, поддерживающей рожающих на дому, а также вела курсы для будущих мам.

Ранее певца Алексея Воробьева затравили из-за переезда в США. В 2011 году он подписал контракт с двукратным обладателем Grammy, американским продюсером RedOne.

Долги США Россия Шоу-бизнес
02 июля 2024, 19:22
«Соскуфиться или сломать систему». Тимати объяснил уход со сцены
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Рэпер Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, объяснил, почему решил покинуть сцену семь лет назад. На своей странице в социальной сети Instagram* он сообщил, что хотел больше времени посвящать своей дочери Алисе и пересмотрел жизненные приоритеты.

Он отметил, что с последнего тура в 2017 году не выступал практически нигде, кроме частных мероприятий. Музыкант назвал свое решение осознанным и взвешенным и объяснил причины.

«Я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке», - поделился артист.

В качестве второго аспект Тимати отметил наступающий рубеж кризиса среднего возраста. По его мнению, за 25 лет в индустрии он достиг всех возможных вершин внутри страны и даже за ее пределами.

«Нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (стариться - как пояснил мне [певец Егор] Крид), либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни», - написал музыкант.

Он отметил, что во время карантина пересмотрел свои приоритеты и стал больше времени уделять семье, бизнесу и хобби. По словам рэпера, ему сейчас не важно будут ли входить его треки в чарты. Музыкант поблагодарил слушателей веру и пройденный вместе путь.

«Вы до сих пор знаете наизусть многие песни и связанные с ними истории. Это очень приятно и круто. Иногда, выходя на сцену, я чувствую, как мне всего этого не хватало, и я как будто бы вернулся, никуда не уходив», - заключил артист.

Ранее новый владелец «Блэк Стар Фудс» Йоханн Рафаэль Совада подал иск против Тимати на семь миллионов рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Рэпер Тимати Семья Концерты Песни Музыка Шоу-бизнес
02 июля 2024, 18:17
«Свинья везде грязь найдет». Агату Муцениеце закопали на кипрском пляже
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Актриса Агата Муцениеце отправилась на отдых на Кипр вместе с с дочерью Мией и сыном Тимофеем. На своей странице в социальной сети Instagram* она опубликовала фотографии и видео с пляжа, на котором предстала закопанной по голову в песок.

«Какой классный пляж здесь. Ну, а свинья везде грязь найдет», - подписала актриса.

Звезда комедии «Честный развод» остановилась в пятизвездочном отеле, ночь в котором в самом дешевом номере обойдется в 275 тысяч рублей. Артистка показала в своем блоге номер с двумя спальнями и персональными бассейнами на балконе.

Ранее возлюбленный Муцениеце, продюсер Иван Чуйков, опубликовал в Сети видео с оголившейся актрисой. Он назвал девушку «самым вкусным десертом».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Отдых Кипр Семья Видео Instagram Агата Муцениеце
02 июля 2024, 17:08
Киркоров сбежал с премии «Ника»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Певец Филипп Киркоров спешно покинул церемонию вручения премии «Ника» в Москве без объяснения причин. Об этом рассказал корреспондент издания NEWS.ru.

«[Выбежал] из зала на улицу где-то в начале премии, на первых номинантах. Они с актером Павлом Прилучным вышли. Но зашли ли обратно, персонал не видел. Прилучный вернулся. Киркоров - нет, охрана сказала», - сообщил он.

Киркоров прибыл на цремрнию, несмотря на то что не был заявлен в номинациях. Абсолютно седой певец появился в зале в черном костюме и с украшением в виде креста и золотыми перстнями на обеих руках. Образ дополнили очки и брошь из драгоценных металлов и камней в виде тигра.

Ранее артист признался что ему надоело ездить с концертами по российским курортам. Этим летом он отказался от выступлений из-за съемок в фильме.

Филипп Киркоров Фильмы Актеры Павел Прилучный Москва Шоу-бизнес
02 июля 2024, 16:46
«Завораживает любую». Раскрыт секрет брака Богомолова и Собчак
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Сваха Анна Осипова предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов создали гармоничный союз, способный обогатить жизнь обоих партнеров. Своим мнением о браке знаменитостей она поделилась с изданием «Страсти».

«Несмотря на всеобщее удивление их разности, на самом деле, они очень похожи между собой. Оба яркие личности: амбициозные, образованные, с постоянным желанием удивлять и удивляться», - объяснила она.

Осипова добавила, что свадьба Собчак и Богомолова повергла в шок даже бывалых скандалистов шоу-бизнеса из-за необычного стиля торжества. При этом пара обладает схожим чувством юмора, что демонстрирует глубокое доверие между ними. По ее мнению, союзу журналистки и режиссера не грозит стагнация в отношениях еще долгие годы.

Сваха также назвала Собчак умной женщиной, которую в партнере привлекает ум, харизма и талант. Именно этими чертами обладает Богомолов.

«Он весь соткан из спокойствия и уверенности в себе, что так завораживает любую женщину, а Ксения женщина и она, безусловно, это оценила», - отметила Осипова.

В свою очередь режиссер обладает секретом, как превратить строгую журналистку в романтичную девочку, которая готова подчиниться уверенному в себе мужчине, подчеркнула сваха.

Ранее Собчак призналась, что сильно поправилась из-за проблем со здоровьем. Из-за этого журналистка начала испытывать комплексы.

Сваха Анна Осипова предположила, что журналистка Ксения Собчак и ее муж, режиссер Константин Богомолов создали гармоничный союз, способный обогатить жизнь обоих партнеров. Своим мнением о браке знаменитостей она поделилась с изданием « Страсти ».

Ксения Собчак Свадьбы Отношения Брак Константин Богомолов Шоу-бизнес

Новости по теме