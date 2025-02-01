01 февраля 2025, 19:39

Исполнительница хита «Сигма-бой» заявила о желании спеть с Билли Айлиш

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После успеха песни «Сигма-бой» его исполнительница, российская школьница Бетси, теперь мечтает сотрудничать с американской певицей Билли Айлиш. Об этом девочка рассказала в интервью «Известиям».

На вопрос о том, с кем из зарубежных звезд ей хотелось бы сделать фит, Бетси ответила, что из зарубежных артистов ей интересны Bbno$, Imagine Dragons и Билли Айлиш.

Юная певица рассказала, что скоро выйдет релиз ее новой песни Queen of drama. Также ожидается неофит с известным артистом, имя которого Бетси раскрывать не стала.

Ее отец, композитор Михаил Чертищев, отметил, что сейчас обсуждаются планы о заключении контракта с крупными звукозаписывающими компаниями. Он отметил, что уже поступили предложения о ремиксах от продюсера и диджея Дэвида Гетты.

Ранее европейские депутаты призвали запретить хит «Сигма-бой» в странах Запада, так как он якобы передает пророссийское мировоззрение. Бетси назвала эти предложения «удивительным бредом».

Песни Рейтинги Музыка Билли Айлиш Артисты
01 февраля 2025, 20:20
Умер актер из сериала «Убойная сила»
РИА «Новости»
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Скончался актер Виктор Семеновский, известный по сериалу «Убойная сила» и ролям в Александринском театре в Санкт-Петербурге. Осенью ему исполнилось бы 82 года, сообщила пресс-служба театра.

«Александринцы скорбят о кончине», - заявили коллеги артиста.

Семеновский умер 1 февраля.

Telegram-канал Shot сообщил, что у него остановилось сердце.

Будущий актер родился 19 октября 1943 года. В 1968 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии имени Черкасова, затем два года проработал штатным актером студии «Ленфильм». В Александринском театре служил более 55 лет, одной из его последних ролей стал Анаксагор в спектакле «Демагог».

Широкая известность пришла к Семеновскому после роли Жоры в четвертом сезоне «Убойной силы». Он сыграл также Маракуева в сериале «Жизнь Клима Самгина», Христофорова в фильме «Духов день» и летний месяц в сказке «Двенадцать месяцев».

Сериалы Актеры
01 февраля 2025, 05:07
«Была прикована к постели». Эми Шумер рассказала о последствиях приема «Оземпика»
Freepik
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Американская комедийная актриса Эми Шумер рассказала, почему перестала принимать популярный препарат «Оземпик», хотя ей и удалось похудеть на 13,5 килограмма. Об этом сообщило издание Independent.

Актриса призналась, что побочные эффекты оказались невыносимыми для нее.

«Я попробовала „Оземпик“ почти три года назад и была прикована к постели. Меня постоянно рвало, сил не было. Но другие люди принимают этот препарат, и у них все хорошо», - поделилась она.

Несмотря на плохое самочувствие, Шумер все же похудела на 13,5 килограмма. Только не смогла насладиться результатом, так как ощущение бессилия его обесценило. По ее словам, она не могла в то время даже поднять голову с подушки.

Шумер не единственная знаменитость, решившая быстро похудеть, принимая «Оземпик». В России идеальных форм таким путем решила добиться Анна Семенович.

Ранее в Москве задержали пять человек за реализацию контрафактного «Оземпика» , причем группа во главе с Еленой Мут действовала с лета 2023 года.

США Болезни Лекарства Кино Медицина Актеры Диабет
31 января 2025, 23:50
Помолодевшая Татьяна Овсиенко пожаловалась на проблемы со здоровьем
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Заметно помолодевшая певица Татьяна Овсиенко пожаловалась, что из-за проблем со здоровьем не может посещать спортзал и носить туфли на каблуках. Об этом артистка рассказала Ura.ru.

«Я очень хочу, чтобы меня вернули на каблуки. Я их за собой таскаю. Ребята из моего коллектива не дадут соврать, что я все время беру их с собой», - призналась она.

Певица добавила, что как только становиться на каблуки, то у нее появляется страх. Ей пришлось отказаться от такой обуви из-за последствий старых травм, которых у нее было немало.

В начале своей артистической карьеры Овсиенко попала в серьезное ДТП и травмировала позвоночник. Врачи опасались, что она останется инвалидом и не сможет самостоятельно ходить.

Овсиенко также призналась, что хочет снова ходить в тренажерный зал, но пока не может заниматься из-за ноги.

Прошлой весной продюсер Сергей Дворцов предположил, что Овсиенко увлеклась алкоголем , который исполнители часто употребляют перед выступлениями.

ДТП Музыка Артисты
31 января 2025, 22:16
«Ненавидит женщин». Седокова оказалась в центре скандала на шоу «Выжить в Самарканде»
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Певица Анна Седокова оказалась в эпицентре скандала на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Об этом сообщила «Газете.ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Шоу стартовало на телеэкранах 19 января. На проекте собрали самых ярких его участников и пригласили Седокову, которая в прошлом сезоне запомнилась как одна из самых скандальных участниц. Она тогда умудрилась настроить против себя всю команду еще в первый день.

В этом сезоне Седокова поссорилась с грузинским борцом Торнике Квитатиани, обвинившем ее нечестной игре и несоблюдении своих обещаний.

«Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» - возмутилась артистка.

Другие участники команды их конфликт не поддержали.

Ранее в Казахстане зрители отказались приобретать билеты на концерт Седоковой , который должен был пройти через два месяца после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Грузия Спортсмены Скандалы Концерты Россия Музыка Узбекистан Телевидение Ток-шоу Анна Седокова

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