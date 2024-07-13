Исполнительница хита «Сердце-магнит» решила развестись с третьим мужем

По данным издания, четыре дня назад Согдиана подала заявление на развод в московский суд. Однако бракоразводный процесс пока не начали, так как супругам дали месяц на примирение.

Пара воспитывает общего сына, которому четыре года, а также двоих детей от предыдущих браков артистки.

Согдиана и Жернов поженились в 2018 году. В одном из интервью артистка уверяла, что живет в гармонии с заботливым супругом.

Согдиана стала известной в 2006 году благодаря песне «Сердце-магнит» и участию в шестом сезоне шоу «Фабрика звезд». Позже она приостановила творческую деятельность и занялась семьей.

Накануне певицу Алсу, которая переживает развод с бизнесменом Яном Абрамовым, заметили выступающей на частной вечеринке на Ибице. Она исполнила на пляже свой хит «Свет в твоем окне» в мерцающем комбинезоне и босиком.