Исполнила песню «Ля-ля-фа». Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на публику

В последние годы звезда выступала только вместе с супругом. Новое появление артистки на сцене не стало исключением. На мероприятии она исполнила песню «Ля-ля-фа».

Судя по внешнему виду, Варум очень готовилась к форуму. Она надела изысканные светлые брюки и шелковую блузку с глубоким декольте. Прическа вокалистки осталась неизменной - классическая короткая стрижка, которую уже давно полюбили поклонники.

Ранее Леонид Агутин в шутку признался, что может стать причиной его развода с Варум. По его словам, он ненавидит совместные походы за одеждой.