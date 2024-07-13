Исполнила песню «Ля-ля-фа». Анжелика Варум впервые за долгое время вышла на публику
Заслуженная артистка России Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике. Она посетила ежегодный Юбилейный образовательный форум своего мужа Леонида Агутина в Сочи, передало издание Woman.ru.
В последние годы звезда выступала только вместе с супругом. Новое появление артистки на сцене не стало исключением. На мероприятии она исполнила песню «Ля-ля-фа».
Судя по внешнему виду, Варум очень готовилась к форуму. Она надела изысканные светлые брюки и шелковую блузку с глубоким декольте. Прическа вокалистки осталась неизменной - классическая короткая стрижка, которую уже давно полюбили поклонники.
Ранее Леонид Агутин в шутку признался, что может стать причиной его развода с Варум. По его словам, он ненавидит совместные походы за одеждой.