Ирина Безрукова выложила откровенное фото в день своего 59-летия

«Свой день я провела без макияжа, с улыбкой на лице, выспалась, как следует, отдохнула, погуляла и вкусно поела. По возвращении с гастролей в Москву продлила себе праздник и уехала на дачу с сестрой и подругами», - подписала кадр актриса.

Звезда поблагодарила поклонников за искрение и сердечные поздравления.

Голливудская актриса 57-летняя Сальма Хайек порадовала поклонников фото в купальнике с глубоким декольте, она выложила откровенные кадры в соцсети. Снимок звезда сделала во время отдыха на лодке.

Супермодель Ирина Шейк позировала для фото в ванной, прикрывшись светлым махровым полотенцем. Знаменитость сделала макияж с акцентом на глаза и надела массивные украшения.