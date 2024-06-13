13 июня 2024, 13:00

Ирина Аллегрова объявила себя Родиной-матерью

Global Look Press
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Певица Ирина Аллегрова после праздничного концерта ко Дню России на Красной площади назвала себя Родиной-матерью. Она повторила свой образ с фестиваля «Песня года — 85», сообщило издание «Комсомольская правда».

Певица Ирина Аллегрова после праздничного концерта ко Дню России на Красной площади назвала себя Родиной-матерью. Она повторила свой образ с фестиваля «Песня года - 85», сообщило издание « Комсомольская правда ».

«Я, как Родина-мать, выходила на сцену вся в белом и стояла на одном месте», - поделилась артистка.

Певица вышла на сцену в белом хлопковом платье с кружевными вставками. Похожий наряд был на ней во время телевизионного фестиваля эстрадной песни «Песня года» в 1985 году.

На концерте Аллегрова исполнила композицию «Голос ребенка» вместе с детским ансамблем «Домисолька».

Ранее исполнительница разнесла участников шоу «ВИА Суперстар». Артистке не понравилось исполнение ее хитов.

Концерты Песни Россия Музыка
13 июня 2024, 13:21
«Время уголовных дел настало». Поплавская раскрыла, что губит уехавших из России артистов
Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская прокомментировала новость об объявлении в розыск телеведущей Татьяны Лазаревой*. В своем Telegram-канале она поделилась мнением о том, что губит уехавших из России артистов-иноагентов за границей.

«Мне кажется, всех этих сбежавших губит непомерное количество употребляемого алкоголя. Что Лазареву*, что [актрису Яну] Троянову**, что [актера Дмитрия] Назарова с его супругой», - написала артистка.

По мнению Поплавской, тело и душу может спасти только трезвый взгляд на жизнь. Она добавила, что для таких артистов объявление иностранным агентом оказалось недостаточно, поэтому сейчас «настало время уголовных дел».

Ранее Троянова** поддержала призыв убивать русских людей , в том числе и детей. Кроме того, артистка заявила, что именно родная страна сделала из нее алкоголичку.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Алкоголь Россия Иноагенты
13 июня 2024, 12:41
«Даже слушать не захотела». Стало известно о попытках помирить Успенскую и Киркорова
Global Look Press
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Продюсер Иосиф Пригожин пытался разрешить конфликт между певицей Любовью Успенской и народным артистом России Филиппом Киркоровым. Об этом изданию StarHit рассказал адвокат Александр Добровинский.

По словам звездного юриста, ему позвонил Пригожин и рассказал о своих попытках помирить звезд российской эстрады. Продюсер заявил, что всегда выступал за мир внутри шоу-бизнеса. С призывом «зарыть топор войны» он обратился к Успенской, однако в ответ получил лишь оскорбления.

«Видимо, очень нужен пиар - поэтому она даже слушать не захотела Иосифа. Наговорила еще и ему гадостей. Он мне рассказал, насколько неприятным оказался разговор. Иосиф не ожидал, что пожилой человек может вести себя настолько неадекватно», - поделился Добровинский.

Конфликт Киркорова с Успенской возник после того, как она обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в некачественной работе. Артист заступился за врача, а певица назвала его «женоненавистником».

Тогда Киркоров подал иск о защите чести и достоинства, попросив компенсировать ему 10 миллионов рублей. В ответ Успенская обратилась в суд с требованием такой же компенсации из-за оскорблений артиста.

Адвокаты Филипп Киркоров Россия Любовь Успенская Иосиф Пригожин Шоу-бизнес
13 июня 2024, 12:16
Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта
Global Look Press
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Участники КВН во время разминки в ответ на вопрос генерального директора Первого канала Константина Эрнста предложили ему вернуть в эфир вечернее шоу телеведущего Ивана Урганта. Выпуск телеигры с этим моментом опубликовали на сайте канала.

«Давайте вернем „Вечернего Урганта“ и со старым ведущим», - сказал представитель команды «Флэш-Рояль».

Зал зааплодировал после слов юмориста. Сам гендиректор Первого канала поставил коллективу высший бал.

Блогер Вадим Манукян в беседе с изданием «Абзац» предположил, что таким образом Эрнст рекламирует Урганта, так как ведущий очень нужен Первому каналу.

«Вероятно, ситуация такая, что рейтинги у телеканала могли просесть, а Ургант в свое время приносил довольно высокие рейтинги. Если те проекты, которые сегодня есть в сетке канала, не позволяют достигнуть подобных цифр, то остается прибегнуть к этому варианту», - предположил он.

По его мнению, зрители не хотят видеть телеведущего в эфире. Блогер призвал Эрнста прислушаться к запросам и перестать продвигать через КВН свои желания.

Ранее в Нидерландах возмутились выступлению Урганта и телеведущего Владимира Познера. Члены парламента потребовали от МИД страны Ханке Брюинса Слота и госсекретаря по культуре и СМИ Флер Грепер разъяснений.

Первый канал Рейтинги Иван Ургант Телевидение
13 июня 2024, 11:26
«Мы вообще не в курсе». Пиар-директор Ярушина отреагировала на новость о суде с Инстасамкой
Global Look Press
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Певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд у актера Станислава Ярушина по делу об авторских правах. Ей присудили более двух миллионов рублей после исполнения в его шоу песни «За деньги да». Пиар-директор артиста Сабина заявила 360.ru, что никто ничего не знал о процессе.

«К нам вообще не приходило никакое уведомление, и мы вообще не в курсе этого суда. Сейчас наши юристы разбираются. По идее это должно было прийти не на Стаса, так как Стас просто ведущий, а на нашу организацию, которая снимает ему блог. Мы вообще не понимаем, что произошло», - поделилась она.

Пиар-директор добавила, что о деле она узнала от подписчиков.

«Я не знаю, как относиться к этой новости», - отреагировал актер в своем Telegram-канале.

Информацию о прошедшем суде и назначенных выплатах 360.ru подтвердил директор Инстасамки Максим Столяров.

«Человек использовал трек у себя на YouTube-канале без нашего разрешения», - утончил он.

Согласно материалам дела , конфликт между артистами случился в сентябре 2023 года. Тогда певица Mia Boyka на шоу Ярушина МузLoft вместе с командой актера раскритиковала песню «За деньги да» и вокальные данные Инстасамки, после чего сама исполнила ее.

Теперь артист должен выплатить два миллиона рублей за неправомерное использование музыкального произведения, 150 тысяч рублей - за оплату юристов, 43,6 тысячи - за оформление нотариального протокола и 39 тысяч рублей - за госпошлину. Кроме того, Ярушина обязали удалить видео с исполнением кавер-версии песни со своего канала.

Суд Песни Музыка Актеры Инстасамка

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