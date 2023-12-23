Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
Известного российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил молдавский телеканал ТВ-5.
Источники телеканала среди организаторов концерта рассказали, что документы артиста были в порядке. Власти Молдавии пока не прокомментировали информацию о запрете въезда.
За последние сутки Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде 39 гражданам.
«Это лица, не имеющие разрешения на пересечение границы, не соответствовали условиям въезда в Республику Молдова», - отметили в ведомстве.
При этом силовики не уточнили, был ли Ираклий в их числе. Певец планировал выступить в городе Оргеев 23 декабря и в Бельцах 24 декабря.
Отношения России и Молдавии охладели после прихода к власти прозападного правительства во главе с президентом Майей Санду. В Кремле отмечали, что республика «дрейфует» в сторону русофобии.