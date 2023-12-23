23 декабря 2023, 14:59

Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию

РИА «Новости»
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Известного российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил молдавский телеканал ТВ-5.

Источники телеканала среди организаторов концерта рассказали, что документы артиста были в порядке. Власти Молдавии пока не прокомментировали информацию о запрете въезда.

За последние сутки Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде 39 гражданам.

«Это лица, не имеющие разрешения на пересечение границы, не соответствовали условиям въезда в Республику Молдова», - отметили в ведомстве.

При этом силовики не уточнили, был ли Ираклий в их числе. Певец планировал выступить в городе Оргеев 23 декабря и в Бельцах 24 декабря.

Отношения России и Молдавии охладели после прихода к власти прозападного правительства во главе с президентом Майей Санду. В Кремле отмечали, что республика «дрейфует» в сторону русофобии.

Молдавия
23 декабря 2023, 12:45
Киркорову пригрозили лишением звания народного артиста за посещение «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Посетивший «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой певец Филипп Киркоров не достоин звания народного артиста. Как сообщил Telegram-канал Mash, об этом в своем заявлении в Министерство культуры написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По мнению общественника, появление артиста в полупрозрачной одежде на публике не соответствует полученному им званию. Также Бородин подчеркнул, что на организованной Ивлеевой вечеринке в московском клубе «Мутабор» наблюдалась пропаганда ЛГБТ*.

Учитывая все обстоятельства, автор заявления призвал лишить артиста всех регалий.

Разошедшиеся по социальным сетям и Telegram-каналам кадры с устроенной Ивлеевой «голой» вечеринки возмутили общественников и политиков, которые обратились в правоохранительные и надзорные органы.

Первым привлеченным к ответственности стал рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев), появившийся на вечеринке полностью в обнаженном виде и прикрывший половые органы носком. Суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Сам исполнитель в своем Telegram-канале заявил, что имеет гетеросексуальную ориентацию и интересуется только девушками. По словам рэпера, его наряд полностью соответствовал требованиям дресс-кода мероприятия.

Пропаганду ЛГБТ* на кадрах с вечеринки заметили специалисты Роскомнадзора , которые начали блокировать и удалять материалы, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что правоохранители заинтересовались д вумя молодыми людьми , публично демонстрировавшими нетрадиционные отношения.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Филипп Киркоров Россия
23 декабря 2023, 10:55
Фигуристка Туктамышева заинтриговала пользователей Сети видео в джакузи
Global Look Press
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 27-летняя Елизавета Туктамышева поделилась в Telegram-канале фотографиями с чемпионата России, который проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.

«Такой вот чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», - написала фигуристка.

В Instagram* Туктамышева поделилась видео из джакузи, заинтриговав подписчиков.

Спортсменка не принимает участие в соревнованиях, а комментирует выступления других фигуристов. В октябре она заявила, что берет паузу в спортивной карьере. Туктамышева планирует больше отдыхать, проводить время с родными и заниматься саморазвитием.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фигурное катание
23 декабря 2023, 04:40
Лолита решила уехать в Болгарию
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская решила провести январские праздники в Болгарии. Об планах исполнительны написал портал Prozvezd.

Как заявила Лолита, она планирует в Болгарии навестить близких и привести себя в порядок. Она подчеркнула, что ей необходимы 10 дней спа-процедур.

«После них я чувствую себя в полном порядке. А пока нужно работать - у меня даже мыслей других нет», - отметила певица.

Она добавила, что сейчас у нее практически ежедневно съемки и выступления. Из-за плотного графика и напряженной работы у нее начались проблемы с гордом.

Ранее Лолита высказалась о «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой. Она заявила, что хейт организовали на пустом месте. Также она пообещала повторить свой выход в наряде с тусовки в 70 лет.

Фигурное катание
23 декабря 2023, 02:23
Звезда «Реальных пацанов» Богданов женился на матери актера из «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Актер и режиссер Антон Богданов женился на матери Леона Кемстача из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Пара давно встречалась, но только сейчас решила узаконить свои отношения. Об этом сообщил журнал Woman.ru.

Супруги старались не афишировать информацию о походе в ЗАГС, но об этом стало известно, когда в Сети появились кадры с вечеринки молодоженов.

«Предложение руки и сердца было сделано еще три года назад. Дома, тихо и спокойно», - призналась Лаура Кемстач.

Богданов нашел общий язык с пасынком. Они также успели вместе поработать в 2021 году. Леон сыграл одну из главных ролей в его фильме «Нормальный только я». После того, как молодой актер получил рль Пальто в сериале, Богданов не раз давал ему советы.

Ранее поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.

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