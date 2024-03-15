«Интуиция не подводит». Нюша рассказала о подозрениях в неверности мужа

Исполнительница призналась, что раньше она могла нарушить границы близкого человека из ревности. Например, без разрешения взять телефон супруга и начать проверять его содержимое.

«Несколько раз были ситуации, когда меня охватывало чувство прояснить ситуацию. На сегодняшний день я считаю, что это нарушение личных границ», - сказала она.

Нюша уточнила, что подобные желания были не на ровном месте. Исполнительница высказала уверенность, что интуиция подсказывала ей неладное и подталкивала проверить гаджет.

«Я думаю, что мы все это чувствуем. 99%, когда интуиция не подводит», - поделилась певица.

Ранее Нюша вернулась к мужу после скандала с любовницей. Они встретились в Дубае и поделилась снимками с похода в ресторан.