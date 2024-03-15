15 марта 2024, 15:18

«Интуиция не подводит». Нюша рассказала о подозрениях в неверности мужа

Global Look Press
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Год назад супруг певицы Нюши Игорь Сивов признался, что изменил звезде. Поклонники были в шоке, ведь мужчина не только демонстрировал гармонию в семье, но и был коучем по отношениям. Девушка в интервью YouTube-каналу «Начало» вспомнила, что интуитивно чувствовала тогда, что что-то не так.

Исполнительница призналась, что раньше она могла нарушить границы близкого человека из ревности. Например, без разрешения взять телефон супруга и начать проверять его содержимое.

«Несколько раз были ситуации, когда меня охватывало чувство прояснить ситуацию. На сегодняшний день я считаю, что это нарушение личных границ», - сказала она.

Нюша уточнила, что подобные желания были не на ровном месте. Исполнительница высказала уверенность, что интуиция подсказывала ей неладное и подталкивала проверить гаджет.

«Я думаю, что мы все это чувствуем. 99%, когда интуиция не подводит», - поделилась певица.

Ранее Нюша вернулась к мужу после скандала с любовницей. Они встретились в Дубае и поделилась снимками с похода в ресторан.

Семья Отношения Мужчины
15 марта 2024, 15:32
Зверев рассказал о разрешении от Пугачевой петь песни группы «Мираж»
Global Look Press
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Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью «Московскому комсомольцу».

«Я пою песню „Музыка нас связала“ уже много лет. Дело в том, что когда у меня появились песни „Алла“ и „Ради тебя“, то пошли предложения работать на стадионах. И я Алле говорю: „Что делать? Меня приглашают“. На что она говорит: „Соглашайся, поезжай“, - вспомнил Зверев.

После этого между шоуменом и певицей завязался диалог об авторских правах. Зверев объяснил, что не может давать концерты, ведь него всего две песни: «Алла» и Ради тебя». Тогда Примадонна предложила экс-парикмахеру записать каверы на популярные песни, спросив какие ему нравятся.

В списке любимых песен Зверев назвал трек группы «Мираж» «Музыка нас связала», тогда Пугачева посоветовала продолжать и дальше петь этот хит, не задумываясь об авторских правах, а в случае претензий от продюсера направлять на прямую к ней.

Ранее певец Филипп Киркоров вспомнил, как отметил развод с Пугачевой в ресторане.

Шоумен и стилист Сергей Зверев признался, что певица Алла Пугачева порекомендовала ему не переживать из-за авторских прав на песни и дальше петь «Музыка нас связала» группы «Мираж». Об этом он сообщил в интервью « Московскому комсомольцу ».

Концерты Песни Музыка Алла Пугачева
15 марта 2024, 14:28
Волочкова выставила откровенное фото в трусах
РИА «Новости»
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Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова поделилась провокационным снимком в невероятно маленьких кружевных трусиках. Она выложила его в своих социальных сетях.

«Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе», - написали под фото.

Ранее Волочкова рассказала о своих многочисленных романах. Балерина заявила, что все мужчины теряют от нее голову.

Танцовщица позировала на кушетке у косметолога, слегка приподнявшись. При этом одета Волочкова была только в полотенце и трусы.

Появление фотографии вызвало бурный отклик в Сети. Как поклонники, так и критики немедленно отреагировали, засыпав Волочкову не только одобрительными, но и ироническими комментариями.

Фото Анастасия Волочкова
15 марта 2024, 14:19
«Это было очень мило». Киркоров закатил вечеринку после развода с Пугачевой
Global Look Press
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Российский певец Филипп Киркоров признался, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой в ресторане. Об этом он рассказал в эфире программы «Это нормально?» на ТНТ.

Звездная пара была в браке 10 лет. Их официальный развод произошел в 2005 году. Киркоров отметил, что самостоятельно организовал мероприятие по случаю расставания.

«Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили», - рассказал он.

По мнению Киркорова, подобный подход к окончанию отношений нормален. На вечеринке в честь развода поднимали тосты, вспомнил артист, смеялись и вспоминали хорошее.

Кроме того, телеведущая и блогер Ольга Бузова иронично прокомментировала появление Киркорова в передаче, заявив, что она рада, что «сегодня он зашел в ту дверь».

Кроме того, в эфире программы Киркоров продемонстрировал татуировки, которые он набил во время съемок нового реалити-шоу «Сокровище императора».

Филипп Киркоров Отношения Алла Пугачева
15 марта 2024, 13:36
Ани Лорак подала заявление на получение гражданства России
Global Look Press
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Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости», ссылаясь на источник в окружении певицы.

Как стало известно, артистка подала заявление на получение гражданства России еще в феврале.

Ани Лорак родилась в Черновицкой области. Уже в 2008 году завоевала статус народной артисткой Украины. Но спустя время перестала выступать на родине и перебралась в Россию, где получила немало наград: от «Золотого граммофона» до звания лауреата «Песни года».

В середине лета прошлого года певицу сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Однако позже она ответила на осуждения , заявив что больше не боится никаких преград.

Украинская исполнительница Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, подала заявление на получение российского паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» , ссылаясь на источник в окружении певицы.

Паспорта Россия

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